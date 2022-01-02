إعادة فتح طرق البحر الأحمر المغلقة بسبب السيول

أعلنت أجهزة البحر الأحمر، منذ قليل، إعادة فتح جميع طرق البحر الأحمر المغلقة بسبب السيول والتي تم انتهاء إصلاحها وعمل تحويلات فرعية في الاتجاهين وهي طرق رأس غارب الغردقة، ورأس غارب الشيخ فضل، والغردقة رأس غارب.

غلق الطرق بسبب السيول

وكانت تعرضت عدد من مدن وطرق البحر الأحمر للأمطار الغزيرة والسيول، وأغلق عدد من طرق البحر الأحمر، وقرر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد تعطل الدراسة بمدارس الغردقة ورأس غارب وسفاجا.

استيقظ أهالي الغردقة، صباح اليوم على الأحد، على شمس مشرقة وشوارع هادئة وذلك بعد ساعات من حالة الطقس السيئ وعدم استقرار الأحوال الجوية، التي بدأت بمساء امس السبت بتساقط كرات الثلج وتحولت المدينة إلى اللون الأبيض، ثم اعقبها رياح شديدة وأمطار غزيرة تراكمت في الشوارع والميادين وقطعت السيول عدد من الطرق منها طريق رأس غارب الغردقة.

الثلوج تغطي مدينة الغردقة

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور للمدينة السياحية وهي تغطيها الثلوج وصور أخرى للتراكمات المياه في الشوارع والميادين، وقال حمدي غريب من سكان الغردقة، إنه لم يرى هذا المشهد في الغردقة من قبل، مشيرًا إلى ما حدث كأننا في أوروبا، كما علق جمال ذكي الغردقة تحولت إلى موسكو.