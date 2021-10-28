فيلم «عروستي» يتصدر شباك التذاكر.. تعرف على إيرادات 8 أفلام

تصدر فيلم «عروستي» إيرادات الأفلام المنافسة بدور العرض، حيث حقق فيلم «عروستي» ما يقرب من 89 ألف جنيه أمس الأربعاء، والعمل يدور في إطار دراما رومانسية، تجمع مغامرة بين شاب أحمد حاتم وفتاة جميلة عوض، وتقودهما الرحلة إلى العديد من المواقف وطرح الأسئلة حول الفرق بين الزواج عن حب وبين الزواج التقليدي.

الأفلام المنافسة بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمد الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم عروستي تفوق على 8 أفلام أخرى؛ منها «ماكو»، و«الإنس والنمس» لمحمد هنيدي، و«موسى» للمخرج بيتر ميمي، و«200 جنيه»، و«العارف» لأحمد عز، و«30 مارس» لدينا الشربيني، و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» لكريم عبد العزيز، و«مش أنا» لـ تامر حسني.

فيلم «ماكو» حقق مايقرب من 22 ألف جنيه

حيث حقق فيلم «ماكو» ما يقرب من 22 ألف جنيه، تدور أحداث الفيلم المستوحى من قصة حقيقية حول عبارة سالم اكسبريس عن ذهاب ثماني أشخاص في رحلة بهدف الغوص في أعماق البحر الأحمر في عالم مملوء بالذكريات، والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وكان من المفترض قيام قصي خولي ببطولة العمل، قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة فيحل محله نيكولا معوض.

فيلم «الإنس والنمس» حقق مايقرب من 57 ألف جنيه

حقق فيلم «الإنس والنمس» ما يقرب من 57 ألف جنيه، كما حقق «العارف» ما يقرب من 34 ألف جنيه أمس، وفيلم «موسي» حقق ما يقرب من 3 آلاف جنيه، وفيلم «200 جنيه» حقق ما يقرب من 4 آلاف جنيه.

15 ألف جنيه ما حققه فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» لكريم عبد العزيز، بينما وفيلم «مش أنا» حقق ما يقرب من 6 آلاف جنيه.