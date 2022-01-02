القصة الكاملة لإصابة الفنانة مي عز الدين بكريزة مرارة وخضوعها لعملية

تصدرت الفنانة مي عز الدين، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس السبت، بعدما أعلنت مرضها الشديد بسبب إصابتها بكريزة مرارة وهو الأمر الذي أقلق جمهورها للغاية وتفاعلوا مع الأمر بشكل كبير.

إصابة الفنانة مي عز الدين بكريزة مرارة

وكانت قد بدأت قصة مرض الفنانة مي عز الدين من صباح أمس السبت، عندما أعلنت عبر خاصية ستورى على صفحتها الخاصة على موقع انستجرام عن إصابتها بكريزة مرارة حيث قالت: «كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12 لو استمرت عملية بإذن الله، أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتي من الوجع طول الليل يا رب بكره مستاهلش العملية».

تطورات الحالة الصحية لمى عز الدين

وبعد مشاركة مي لجمهورها بهذا الكلام أحدثت حالة كبيرة من القلق ولكنها عادت مرة أخرى لمشاركة جمهورها بمنشور عبر خاصية ستورى لتطمئنهم على صحتها حيث قالت: «شكرًا على سؤال الجميع عدت والنهاردة أحسن وبإذن الله أعملها السنة دي لأني مبقتش قد كريزاتها أكتر من كده».

كما كشفت عز الدين بأنها منذ فيلم عمر وسلمي 2 وهى تحاول التأقلم والعيش مع هذا الألم، ولكن يبدو أنها لابد أن تخضع لعملية لإزالة المرارة، قائلة: «الحمدلله».

يذكر أن الفنانة مي عز الدين كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل خيط حرير والتي شاركت فيه بجانب نيكولا معوض، وسوسن بدر، ومي سليم، وحازم سمير، ومحمود عبد المغني، وصفاء الطوخي، وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج إبراهيم فخر.