5 فبراير مقترح لفتح باب التقدم لامتحانات لجامعات الخاصة

قالت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أرسلت خطابا للجامعات الخاصة بضرورة التجهيز لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، والاستعداد لفتح باب القبول والالتحاق بالجامعات الخاصة في الأماكن الشاغرة بمختلف الكليات خلال الفترة المقبلة، وأن الموعد المقترح لفتح باب التقدم 5 فبراير المقبل، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشأن.

5 فبراير مقترح فتح باب التقدم للجامعات الخاصة

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة شددت على الجامعات الخاصة بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس في هذا الشأن مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأبزرها التأكيد على ضرورة منع غير المطعمين من دخول الامتحانات.

اجتماع المجلس المقبل يحسم عددا من الملفات بالجامعات الخاصة

و أشارت المصادر إلى أن أن هناك عددا من الاقتراحات ستعرض على اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أبرزها تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة خاصة في كليات الهندسة والصيدلة، وعدد من الكليات للطلاب الناجحين في الثانوية العامة والذين تخلفوا عن التقدم للكليات نظراً لتأخر نتائج الثانوية العامة.