مديريات التعليم تعلن ضوابط عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

كثفت مديريات التربية والتعليم من استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تبدأ في يناير الجاري، وسط إجراءات وقائية مشددة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع مديريات الصحة والسكان، مؤكدة الانتهاء من إعداد القوائم الكاملة بأسماء الطلاب، وتوزيعهم على اللجان الامتحانية بما يحقق التباعد الاجتماعي، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

مادة التربية الرياضية يمتحن فيها الطلاب عمليا في نهاية كل فصل دراسي

وأكدت مصادر بالمديريات التعليمية، إعلان ضوابط عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحة أن مادة التربية الرياضية يمتحن فيها الطلاب عمليا في نهاية كل فصل دراسي بمعرفة المدرسة ولا تضاف للمجموع الكلي للطالب، وكذا مواد التربية المهنية لطلاب الصف الثاني الثانوي تشمل مادة تكنولوجيا الصناعة وتكنولوجيا الزراعة وتكنولوجيا إدارة الأعمال ويمتحن فيها الطالب عملياً وتحريرياً ولا تضاف درجتها للمجموع، وفق القرار الوزاري رقم 191 الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2019 بشأن نظام الدراسة والتقويم لطلالب الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

الامتحانات التي تضاف للمجموع ستعقد إلكترونياً

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن امتحانات المستوى الرفيع للصف الثاني الثانوي تعقد بمعرفة المدرسة وتحت إشراف التوجيه الفني الخاص بالإدارة التعليمية وبالنسبة للمدارس الرسمية لغات تعقد تحت إشراف التوجيه الفني الخاصة بإدارة المدارس الرسمية التجريبية لغات، لافتة إلى أن الامتحانات التي تضاف للمجموع ستعقد إلكترونياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

ونوهت المصادر بالتأكيد على فرق التطوير التكنولوجي في الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة تجهيز البنية التحتية التكنولوجية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، والتي ستعقد إلكترونيا على أجهزة التابلت، لافتة إلى أنه غير مسموح لأي معلم غير حاصل على لقاح كورونا دخول المدرسة وغير مسموح للمتطوعين المشاركة في أي أعمال خاصة بالامتحانات.