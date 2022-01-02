تعليم الغربية تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن كافة الإدارات التعليمية الـ 10 على مستوى مدن ومراكز المحافظة، أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع الصفوف والمراحل التعليمية.

اجتماعات مسبقة

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كافة لجان الامتحانات على استعداد تام لاستقبال التلاميذ والطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأن مديرية عقدت على مدار الأيام الماضية أكثر من اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم، مؤكدًا على التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية للعبور بامتحانات الفصل الدراسي الأول بنجاح.

وأوضح حسن، أن مديرية التربية والتعليم بالغربية نسقت مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، لتأمين اللجان أثناء أداء التلاميذ والطلاب الامتحانات، بالإضافة إلى مديرية الصحة بالغربية بقيادة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، من أجل توفير طبيب في كل لجنة للتدخل في حالة حدوث أي مشاكل صحية أثناء الامتحانات وتوفير كافة المطهرات والكمامات، وأيضا متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

التنسيق لتعقيم المدارس قبل الامتحانات

وأشار حسن، إلى أنه تم التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية من أجل رفع القمامة أولا بأول من جانب أسوار المدارس، وأيضا التنسيق مع الطب البيطري من أجل تطهير وتعقيم المدارس.

ومن جانبها كانت مديرية التربية والتعليم بالغربية أعلنت عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تنطلق يوم 10 يناير الجاري، بامتحانات المرحلة الابتدائية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.