«تعليم الجيزة» تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، اليوم، تفاصيل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية؛ بداية من المرحلة الابتدائية حتى الصف الثاني الثانوي، بما فيها المكفوفين والصم وضعاف السمع، موضحة أنها كثفت من استعداداتها لعقد الامتحانات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس بما يحافظ على عقد الامتحانات دون أي معوقات تواجه الطلاب، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة استعدادات المدارس للامتحانات.

عقد امتحان المستوى الرفيع في مدارس اللغات حسب ظروف كل مدرسة

وأضافت المديرية، في بيان لها، أنه بالنسبة لامتحانات الصف الأول الإعدادي تعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، لافتة إلى أن الطالب يختار نشاطين من قائمة الأنشطة الاختيارية وفق ميوله واهتماماته وقدراته وتقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عملياً قبل نهاية الفصل الدراسي بـ15 يوماً، موضحة أن الامتحان العملي لمادة العلوم يجري لمدة ساعة، ويكون حسب ظروف كل مدرسة، وكذلك امتحان المستوى الرفيع في مدارس اللغات لكل من اللغة الأولى والثانية يكون حسب ظروف كل مدرسة.

وأكدت أنه بالنسبة لامتحان الصف الثاني الإعدادي المهني، يجري الامتحان العملي للمجالات العلمية 1 و2 لمدة ساعتين لكل مجال في موعد سابق من النظري، وحسب ظروف كل مدرسة، ويكون تقويم مادة الصيانة والترميمات عملياً وشفهياً حسب ظروف كل مدرسة وفي موعد سابق، ولا يعفى منها طلاب المنازل، والامتحان العملي لمادة التكنولوجيا يعقد قبل الامتحان النهائي حسب ظروف كل مدرسة.

الانتهاء من وضع الأسئلة وفق مواصفات الورقة الامتحانية

ونوهت المديرية بأنه تم الانتهاء من وضع الأسئلة وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لافتة إلى أنه غير مسموح لأي معلم من معلمي الصحة، المشاركة في أي أعمال خاصة بالامتحانات سواء الإشراف أو التصحيح، مشددة على جميع الطلاب، بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات وتنفيذ التعليمات المنظمة لعقدها.