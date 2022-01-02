نواب يطالبون بتضمين حماية عاملات المنازل واللأطفال بقانون العمل

طالب النائب عبده ابو عيشه عضو مجلسس الشيوخ بتضمين مواد في قانون العمل لحفظ حقوق العاملات بالمنازل وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان لمناقشة قانون العمل المقدم من الحكومة ان العاملات بالمنازل في حاجة حقيقية الى حفظ حقوقهن بالقانون وكذلك حماية اصحاب المنازل

فيما شدد النائب النائب هاني نعمة عضو مجلس الشيوخ على قضية حماية الاطفال من العمالة وحظر عمالة الاطفال وحماية الطفل تحت 15 سنة من العمل حتى من عائلته واعترض نعمة على اعطاء القانون للوزير المسئول حق زيادة العمالة الأجنبية موضحا ان هذا الاستثناتء غير مطلوب

كما دعا عضو مجلس الشيوخ ايضا الى ضرورة تنظيم علاقة العمل عن بعد مع وجود حالات العمل عن بعد والتي انتشرت بشكل كبير مؤخرا خاصة مع التجربة الاخيرة التي مرت بها مصر والعالم وقال النائب أحمد الجواد، عضو مجلس الشيوخ إن مشروع القانون ينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال ويحفظ حقوقه، وينظم التزاماته تجاه صاحب العمل، لو ضبطنا هذه العلاقة على النحو المبين في الدستور نكون نجحنا في وضع إطار سليم يتفق والتزامات مصر الدولية، يشجع المستثمر على ضخ الاستثمارات في الدولة.

من جهته قال عضو المجلس، أحمد طه عليوة، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، إن أهمية القانون أنه يمس قطاعًا عريضًا من الشعب المصري هم المنتجون الحقيقيون ، لافتًا إلى أن مشروع القانون استحدث كثير من الأحكام مثل إجراءات التقاضي في الخلافات العمالية.وأضاف "أن مشروع القانون في الحقيقة هدفه تحرير علاقة العمل نخرج من الدولة ، وجعلها علاقة حرة، نحن نريد ألا تلقي للشارع قنابل موقوتة".

ولفت عليوة إلى وجود ملاحظات على عدد من المواد في مشروع القانون، سيعرضها خلا مناقشة بنود مشروع القانون، فيما لم يعلن الموافقة أو الرفض.

قالت عضو المجلس، سماء سليمان إن مشروع قانون العمل يستمد أهميته من مخاطبته لأكثر من 26 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، مع خطة الدولة لإيلاء أهمية لقطاع الصناعة ودعم الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مضيفة أنه أقرب إلى القانون الاجتماعي الذي ينعكس على المجتمع، لافتة إلى انه يقضي على البطالة ويحقق السلم الاجتماعي.من جهته قال عضو المجلس فرج الدري، إن مشروع القانون أحصى كل صغيرة وكبيرة لضمان علاقة متوازنة بين طرفي العمل، مؤكدًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.