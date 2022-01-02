غرفة السياحة: 1700 شركة تقدمت ببياناتها لتنظيم رحلات العمرة لهذا العام

ينتهى اليوم الأحد موعد تقدم شركات السياحة الراغبة في تنظيم رحلات العمرة لهذا العام ببياناتها إلى غرفة شركات السياحة، وكشف مصدر بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن عدد الشركات التي تقدمت ببياناتها حتى اليوم الأخير بلغت نحو 1700 شركة سياحة، لافتًا إلى أن الشركات ستبدأ بعد تسجيل بياناتها في الغرفة في إجراء عمليات توثيق عقود وكالة العمرة مع الوكلاء السعوديين والتي بدأت من أمس وتستمر حتي يوم 25 من الشهر الجاري.

الإعلان عن قيمة رسوم التأمين الصحي علي المعتمرين

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مجلس إدارة لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة سيجتمع هذا الأسبوع لإعلان قيمة الرسوم الخاصة بالعمرة والتي سيتم فرضها على كل معتمر، بالإضافة إلى قيمة وثيقة التأمين الصحي التي سيدفعها كل مسافر للعمرة مقابل الخدمات الصحية التي سيتم تقديمها للمواطن قبل سفره من مصر وفي المملكة العربية السعودية وحتى عودته لأرض الوطن.

ومن جهته قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن شركات السياحة لم تعلن حتى الآن الأسعار النهائية لبرامج العمرة لهذا العام، متابعًا أن كافة الأسعار التي يتم تداولها حاليًا هي أسعار تقديرية.

وأوضح الغمري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأسعار النهائية للبرامج ستتحدد بعد إعلان غرفة شركات السياحة عن قيمة رسوم التأمين الصحي ورسوم الغرفة التي سيتم تحصيلها من كل معتمر، فضلًا عن رسوم البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، بالإضافة إل إعلان لجنة جوائح كورونا الأعداد النهائية للمعتمرين المصريين هذا العام.

تفاوت أسعار برامج العمرة وفقا لموعد الرحلة

وتابع الغمري، أن هناك تفاوت بين أسعار برامج العمرة وفقًا لموعد الرحلة، منوهًا إلى أن أسعار برامج العمرة سترتفع في بعض المواعيد كرحلات منتصف شهر شعبان وشهر رمضان، وذلك لارتفاع أسعار تذاكر الطيران والفنادق بمكة والمدينة خلال تلك الأوقات.

وأكد الغمري، أن شركات السياحة بدأت في توثيق عقود وكالة العمرة مع الوكالات السعودية، ثم ستقوم بحجز سكن لإقامة المعتمرين وفقا للضوابط المصرية للعمرة وحجز مواعيد السفر، وذلك تمهيدًا لبدء الرحلات التي من المقرر أن تنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.