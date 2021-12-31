السياحة: بدء توثيق عقود وكالة العمرة غدا وانطلاق الرحلات فبراير 2022

تبدأ شركات السياحة غدا وحتى يوم 25 يناير 2022 توثيق عقود وكالة العمرة مع الوكالات السعودية، استعدادا لبدء رحلات العمرة التي من المقرر بحسب السلطات السعودية أن تنطلق في فبراير المقبل، بحيث سيكون التوثيق خطوة في إطار استعدادات انطلاق تعاقد الشركات السياحية المصرية مع الوكالات السعودية للعمل بموسم العمرة.

توثيق عقود وكالات العمرة الكترونيا للمرة الأولى

ولأول مرة، سيكون اعتماد عقود وكالة العمرة بين مصر والسعودية بشكل إلكتروني، حيث ستسهل عملية اختيار الشركات السياحية المصرية من قبل الوكالات السعودية، بدلا من نظام المراسلات.

وسيكون نظام التعاقد مشروطًا بأن تخطر شركات السياحة المصرية الوكالة السعودية التي ترغب في التعاقد بكل البيانات؛ لإدراجها في الخانات المخصصة لذلك في العقد، مع وجوب وجود موافقة اعتماد الغرفة التجارية بالمملكة العربية السعودية لتوقيع وكالة العمرة السعودية بالعقد.

تفاصيل عقد وكالة العمرة

واعتُمدت بشكل رسمي الضوابط الخاصة بالعمرة، مساء الأربعاء، والتي ينص أبرزها على وجوب حصول من يرغب في أداء العمرة على الجرعة الثالثة للقاح لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح 6 أشهر، وحتى في حال حصولك على جرعات اللقاح، يتوجب أيضا على من يرغب في أداء العمرة، إجراء تحليل PCR قبل سفره بـ72 ساعة من أحد المراكز المعتمدة من وزارة الصحة المصرية.

واشترطت الضوابط أيضًا أنه يجب على المعتمر بعد نهاية مناسك العمرة، إجراء تحليل كورونا عند الوصول إلى المنافذ المصرية سواء كانت مطارات أو موانئ عبر فرق وزارة الصحة، وأن يضخع للمتابعة من قبل الوزارة لمدة 14 يومًا؛ للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليه.