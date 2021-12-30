«شركات السياحة» تتوقع بدء أسعار العمرة من 28 ألف جنيه

قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إنه بعد صدور الضوابط المصرية المنظمة للعمرة أمس، ومع احتمالية صدور قرار بتقليل أعداد المصريين الراغبين في أداء العمرة، فإنه من المتوقع أن تبدأ أسعار برامج العمرة الاقتصادية من 28 ألف جنيه، فيما تصل أسعار برامج الـ5 نجوم إلى أكثر من 40 ألفا، لافتا إلى أن تلك الأسعار تقصر أداء مناسك العمرة على الفئة المقتدرة، وسيجد البسطاء ومحدودو الدخل صعوبة في دفع قيمة البرنامج هذا العام.

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق لـ«الوطن»، إن الضوابط المصرية المنظمة للعمرة هذا العام لم تشهد أي إجراءات تنظيمية جديدة، بل جاءت كما هو متوقع، موضحا أن الشركات السياحية تنتظر حاليا قرار وزارة الصحة ولجنة الأوبئة والجوائح بخصوص عدد المعتمرين المصريين.

وذكر أنه حال ارتفعت أعداد المعتمرين فإن أسعار برامج العمرة ستنخفض، أما في حال تراجعت الأعداد فإن أسعار ستبدأ من 28 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية.

انطلاق أولى رحلات العمرة فبراير المقبل

وأوضح «الغمري»، أن أولى رحلات العمرة في 2022 ستنطلق في فبراير المقبل، لافتا إلى أن الضوابط المنظمة للعمرة حددت أقصى مسافة لبعد سكن المعتمرين المصريين عن الحرم المكي بـ3 كيلومترات، على أن يتم تحديد تلك المسافة بواسطة برنامج «Google earth».

وذكر أنه في حال زيادة المسافة بين الفندق والحرم عن 1250 مترا فيسشترط توفير «شاتل باص» أو «جولف كار» لنقل المعتمرين من وإلى الحرم، شريطة تقديم تعهد يلزم الشركة السياحية والفندق بهذا الالتزام، مشيرا إلى أن مقرات الفنادق التي سيقيم بها المعتمرون المصريون لابد وأن تكون على شوارع رئيسية، وبمنطقة خدمات، طبقا لترخيص وتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية، وبعد معاينة لجان وزارة السياحة والاثار المصرية للسكن واعتماده.

800 متر أقصى مسافة لبعد سكن المصريين عن المسجد النبوي

وبالنسبة للسكن بفنادق المدينة المنورة، أكد «الغمري»، أن الضوابط حددت أقصى مسافة لبعد سكن المعتمرين عن الحرم النبوي الشريف بـ800 متر، وأن يكون بمناطق (العوالي ـ قربان الطالع والنازل ـ شارع الملك فهد ـ شارع الملك عبد العزيز)، موضحا أن تسكين المعتمرين بالغرف يتم وفقا لتعليمات السلطات السعودية، وفي ضوء الإجراءات الاحترازية الراهنة.