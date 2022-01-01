«شركات السياحة»: الأسعار النهائية لبرامج العمرة ستعلن خلال أيام 

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن أسعار برامج العمرة الفعلية ستتضح بشكل كبير، خلال الأيام المقبلة، بعد تحديد قيمة الرسوم التي ستحصل عليها غرفة شركات السياحة وبوابة العمرة المصرية عن كل معتمر، فضلا عن قيمة التأمين الصحي الإجباري على كل المسافرين لأداء العمرة هذا العام، مشيرا إلى أنه بعد معرفة قيمة تلك المصروفات وأعداد المعتمرين المصريين لهذا العام ستبدأ الشركات في إعلان أسعار البرامج والتسويق لها.

التفاوت في أسعار برامج العمرة بين الشركات لن يكون كبيرا

وأضاف السيسي، لـ«الوطن»، أن قيمة الفروق بين أسعار البرامج بين الشركات المختلفة سيتراوح ما بين 1000 و2000 جنيه، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يبدأ سعر برنامج العمرة بالنسبة للمستوى الاقتصادى من 22 ألف جنيه، وأن الأسعار التي ستعلن قد تزيد أو تقل قليلا عن هذا الرقم، فيما سيبدأ البرنامج فئة 4 نجوم من 27 ألف جنيه، بينما سيتخطى سعر برنامج الـ5 نجوم حاجز الـ30 ألف جنيه.

موعد حجز فنادق المعتمرين وتذاكر الطيران

وأشار إلى أن رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق، فبراير المقبل، حيث سيكون موسم العمرة مقصورا على أشهر رجب وشعبان ورمضان، مؤكدا أن شركات السياحة المصرية ستبدأ من اليوم السبت وحتى يوم 25 من شهر يناير الجاري في توثيق عقود وكالة العمرة مع الوكلاء السعوديين، ثم تبدأ بعد ذلك في تسويق برامج العمرة، وحجز تذاكر الطيران وفنادق إقامة المعتمرين المصريين بمكة والمدينة.

كان علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، قد توقع في تصريح سابق، لـ«الوطن»، أن تبدأ أسعار برامج العمرة الاقتصادية من 28 ألف جنيه، فيما ستصل أسعار برامج الـ5 نجوم إلى أكثر من 40 ألف جنيه، مؤكدا أن تلك الأسعار تجعل أداء مناسك العمرة مقتصرا على الفئة المقتدرة، حيث سيجد البسطاء ومحدودي الدخل صعوبة في دفع قيمة برنامج العمرة هذا العام.

يشار إلى أن غرفة شركات السياحة بدأت، منذ السبت الماضي، وحتى غد الأحد في تلقي بيانات الشركات الراغبة في تنظيم رحلات العمرة لهذا العام، تمهيدًا للبدء في الإجراءات التنفيذية لموسم العمرة الحالي.