حصاد البحث العلمي 2021.. «تقدم عالمي» وتحفيز الابتكار بـ200 مليون جنيه

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الخاص بأنشطة ومشروعات الأكاديمية خلال عام 2021.

وأفاد التقرير بحصول أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على المرتبة الثانية محليًا والثالثة على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة 236 على مستوى العالم، بتصنيف «سيماجو SCIMAGO» العالمي خلال عام 2021، وحصلت على المرتبة الأولى محليًا وعلى مستوى الشرق الأوسط، والثالثة أفريقيًا والمرتبة 353 عالميًا في مجال التأثير البحثي.

دعم المشروعات البحثية التطبيقية بـ100 مليون جنيه

وأضاف التقرير أنّ الأكاديمية دعمت المشروعات البحثية التطبيقية ومُبادرات البحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمراكز البحثية وشركة الريف المصري، بنحو 100 مليون جنيه، وساهمت المشروعات في زيادة إنتاجية القمح والأرز وتوفير مياه الري، فضلًا عن تقديم الدعم اللازم للتحول نحو الزراعة الذكية والحديثة، خاصةً في مشروع «المليون ونص المليون فدان».

افتتاح أول مزرعة بحوث وتطوير باستثمارات 30 مليون جنيه في 2022

وشاركت الأكاديمية في المشروع القومي لإنتاج التقاوي الزراعية، والعيادة الزراعية الإلكترونية، والحملة القومية للنهوض بإنتاجية الأراضي الصحراوية، وسيتم افتتاح أول مزرعة بحوث وتطوير وإرشاد خلال عام 2022، وتشمل أنظمة لتحلية المياه والزراعة الذكية والمُتكاملة والعيادة النباتية وأنظمة الطاقة الشمسية، باستثمارات تجاوزت 30 مليون جنيه، كما جرى إصدار موسوعة الأغذية الشعبية، وتم الانتهاء من الجزء الأول من موسوعة النباتات الطبية البرية، وإعادة تأهيل غابات المانجروف بمحافظة البحر الأحمر، وإنتاج نخيل زراعة الأنسجة بالوادي الجديد.

تحفيز الابتكار بـ200 مليون جنيه

وأشار التقرير إلى دعم الأكاديمية عدد من المشروعات لتحفيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر، بنحو 200 مليون جنيه خلال عام 2021، ما ساهم في تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، لترتقي مصر من المرتبة 105 خلال عام 2018 إلى المرتبة 96 خلال عام 2020، والمُساهمة في تحول الجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع، حيث جرى إنشاء 31 ناديًا لريادة الأعمال بالجامعات و47 مكتبًا لنقل التكنولوجيا بالجامعات والمراكز البحثية، ودعم 307 مشروعًا للتخرج، واستفاد منه 1774 طالبًا.

وتابع التقرير، أنّه جرى التعاقد مع 12 حاضنة جديدة بإجمالي تمويل يبلغ 59 مليون جنيه، فضلا عن تجديد التعاقد مع 6 حاضنات للمرحلة الثانية، وافتتاح متحف طنطا التفاعلي للعلوم بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية في المركز الإقليمي للأكاديمية بمحافظة طنطا.

50 مليون جنيه لدعم تصنيع الأطراف الصناعية وإطلاق قمرين صناعيين IU

وأوضح التقرير أنّ الأكاديمية قدمت دعمًا بقيمة 50 مليون جنيه، لتمويل عدد من المُبادرات في مجال تصنيع الأطراف الصناعية وأجهزة التنفس والسيارات الكهربائية والأقمار الصناعية التعليمية، ونتج عن ذلك إنتاج أول جهاز تنفس صناعي مصري محلي الصُنع، وجرى اعتماده من هيئة الدواء المصرية، كما جرى تصميم وتصنيع آلة لبيع الخضراوات الطازجة، وتصنيع عدد من الأقمار الصناعية التعليمية، حيث تم تصنيع قمرين صناعيين IU وتم إطلاقهما في الفضاء، كما دعمت الأكاديمية تنفيذ المشروع القومي لإنشاء شبكة قومية للحاسوبات فائقة السرعة، بمبلغ 20 مليون جنيه.

المُشاركة في المشروع القومي للجينوم المرجعي للمصريين

وأشار التقرير إلى تقديم الأكاديمية سنويًا منذ عام 2014، عدد كبير من المنح لأوائل الخريجين من الجامعات المصرية وشباب الباحثين والنوابغ من تلاميذ المدارس، من خلال عدة مبادرات، منها: البرنامج السنوى لمنح الماجستير (عُلماء الجيل القادم)، برنامج أكاديمية الشباب المصرية لرعاية النوابغ، برنامج جامعة الطفل الذي استفاد منه نحو 20 ألف طالب، من مُختلف المدارس المصرية بالتعاون مع 40 جامعة.

وفي إطار الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي، دعّمت الأكاديمية مشروعات شراكة دولية بنحو 15 مليون جنيه، مع علماء مصريين بالخارج، من خلال برنامج «جسور التنمية»، وبرامج شراكة مع الاتحاد الأوروبي، ونتج عن برامج التعاون الدولي المختلفة انتخاب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، نائبًا لرئيس مجلس مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية ونائبًا لرئيس السيزامي، وافتتاح مركز شمال أفريقيا لتطبيق تحليلات النظم NAASAC وترقية عضوية مصر بالمعهد المُتحد للعلوم النووية، من عضو مُشارك الى عضو كامل.

مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين

وتُشارك أكاديمية البحث العلمي في مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، والذي يعُد أكبر مشروع بحثي في تاريخ منظومة البحث العلمي المصرية الحديثة، بعد أن أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة بدء المشروع باعتباره مشروعًا قوميًا، بإجمالي تمويل يبلغ نحو مليار جنيه في المرحلة الأولى، على مدار 5 سنوات، تنتهى في 2025، حيث تم توقيع العقد في مارس 2021 إيذانًا ببدء التنفيذ الفعلي المشروع، الذي يهدف إلى دراسة جينات المصريين وقدماء المصريين؛ لتقديم خدمات طبية دقيقة وتوقع الأمراض لتجنب الإصابة بها، وذلك طبقًا لأحدث ما توصل إليه العلم.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لديها العديد من المشروعات البحثية المُتميزة، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، لتلبية مُتطلبات المجتمع من خلال استخدام العلم والبحوث العلمية، بهدف المُساهمة في إحداث تطوير شامل بالمجتمع، والمُضي قدمًا لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة «رؤية مصر 2030».