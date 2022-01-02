محافظ بني سويف يستقبل وكيل الأوقاف الجديد ويؤكد أهمية دوره التنموي

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف" بمكتبه اليوم" وكيل وزارة الأوقاف الجديد الشيخ عبد الرحمن نصر نصار، حيث هنأه بثقة فضيلة الدكتور وزير الأوقاف وإسناد المسؤولية له وقيادة العمل الدعوي بالمحافظة

وخلال اللقاء أكد محافظ بني سويف أن دور الأوقاف لا يقتصر فحسب على الجانب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة والمفاهيم الصحيحة ومواجهة الأفكار المغلوطة والتي يحاول البعض إقحامها فيه، وإنما يمتد دورالأوقاف أيضاً إلى الدور التنموي ضمن رؤية مصر 2030 ، لاسيما في جوانب بناء الشخصية المصرية المتكاملة ورفع درجة الوعي لدى المواطن في قضايا وملفات هامة كالقضية السكانية والمبادرات الرئاسية التي تستهدف كافة جوانب حياة المواطنين

ومن جانبه أعرب وكيل الأوقاف الجديد عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال،وحرص محافظ الإقليم على دعمه في بداية عمله بالمحافظة ،مؤكداً على أنه سيبذل قصارى الجهد لتكون المديرية بإمكاناتها الفكرية والدعوية عنصراً أساسياً ضمن خطة المحافظة التنموية،مشيراً إلى أن سيقوم بإعداد برنامج دعوي متكامل حسب تعليمات الوزارة ويتم تنفيذه مع الجهات ذات الصلة والمجتمع المدني