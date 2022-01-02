البحر الأحمر تغلق 3 طرق بسبب السيول.. منها «الزعفرانة - بني سويف»

أعلنت أجهزة محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، غلق طريق «الزعفرانة - بني سويف» أمام حركة السيارات، وذلك بسبب السيول التي قطعت الطريق وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، بينما حذرت إدارة المرور السائقين على الطرق السريعة بتوخي الحذر.

طرق البحر الأحمر المغلقة

وكشفت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، عبر الصفحة الرسمية لها، عن غلق طريق «رأس غارب - الغردقة»، وطريق «رأس غارب - الشيخ فضل»، وطريق «الزعفرانة - بني سويف»، وتعمل أجهزة المحافظة عن إصلاح الطرق تمهيدا لإعادة فتحها.

الأحوال الجوية في محافظة البحر الأحمر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عبر بيان لها، صباح اليوم الأحد، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على منطقه خليج السويس، خصوصا على رأس غارب ورأس شقير، وذلك من خلال آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية، وحذرت إدارة مرور البحر الأحمر السائقين على الطرق السريعة بتوخي الحذر والالتزام بساعات المسير المقررة.

تعطيل الدراسة بمدن البحر الأحمر

وقرر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، تعطيل الدراسة، اليوم الأحد، في جميع مدارس مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا، وكذلك تأجيل امتحانات العملي المقرر لها اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار التي شهدتها مدن المحافظة.

كما أعلنت محافظات أسيوط وشرم الشيخ ومرسى مطروح تعطيل الدراسة بها اليوم، لسوء الأحوال الجوية.