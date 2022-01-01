محافظ بني سويف ورئيس الطب العلاجي يبحثان موقف تجهيز مستشفى إهناسيا

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والوفد المرافق له من القطاع، والذي ضم كلاً من الدكتور أحمد البرعي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور أشرف الإتربي، مدير عام المستشفيات بالوزارة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور محمود حسين، مدير الطب العلاجي بالمديرية، وذلك لبحث الموقف التنفيذي لتجهيز مستشفى إهناسيا التخصصي بعد تطويرها، تمهيداً لافتتاحه رسمياً ودخوله المنظومة الصحية.

مناقشة استكمال توريد وتركيب الأجهزة الطبية

وتم خلال اللقاء مناقشة سير أعمال التجهيزات من توريد وتركيب الأجهزة الطبية والإجراءات المنفذة حيال بعض المعوقات التي تواجه الأعمال، حيث أكد المحافظ على تعليماته للجهاز التنفيذي بالمحافظة، بتسهيل كافة المتطلبات، مؤكداً على أهمية دخول المستشفى للخدمة الصحية بالمحافظة.

وتطرق الاجتماع لمناقشة بعض مطالب المحافظة في مجال المنظومة الصحية، والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في القطاع، مثل مستشفيات بني سويف التخصصي والصدر وغيرها من المشروعات، بجانب خطة الوزارة الخاصة بدعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

تطوير مستشفى إهناسيا بتكلفة 262 مليون جنيه

تجدر الإشارة إلى أن التكلفة الإنشائية لمشروع تطوير مستشفى إهناسيا بلغ حوالي 262 مليون جنيه، بخلاف التجهيزات الطبية، حيث يضم المستشفى المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية وأقسام التعقيم والأشعة والطوارئ والاستقبال والغسيل الكلوي والحضانات وغرف العمليات ووحدات العناية المركزة للكبار، إضافة إلى وحدة العناية المركزة للأطفال، ووحدة الأطفال المبتسرين، وغيرها من المكونات والأقسام، والتي تمثل إضافة كبيرة للمنظومة الصحية بالمحافظة.