مصرع وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف بسبب الأمطار

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 9 آخرون، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» أمام نفق سنور بالطريق الصحراوي بمحافظة بني سويف، بسبب الأمطار والسرعة، فيما جرى تسيير حركة المركبات بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع آثار الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

إخطار لمديرية أمن بني سويف بالحادث

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية بحادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بالطريق الصحراوي، أمام نفق سنور بمركز ببا ببني سويف، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين والوفيات إلى أقرب مستشفى، وتوجيه رجال المرور لرفع آثار الحادث.

أسماء المصابين وضحايا الحادث

وتبين أن سبب الحادث هو السرعة وسقوط الأمطار، ونتج عن الحادث مصرع محمد شوكت، 23 عاما، مقيم أسيوط، وجثة مجهولة الهوية والبيانات، وإصابة 9 آخرين وهم صابر عبد العزيز حسن، 56 عاما، مقيم أسيوط، مزارع مصاب جروح وسحجات بالجسم، وطلعت قطب حسين، 24 عاما، أسيوط، عامل، مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى وسحجات، وعلي مصطفى محمد 18 عاما، أسيوط، مصاب سحجات وكدمات، ويوسف صابر عبدالعزيز، 15 عاما، طالب، أسيوط، غيبوبة تامة.

كما أصيب في الحادث: أحمد عبدالهادي أحمد حسن، 24 عاما، ممرض، أسيوط، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وأحمد عبدالله أحمد، 35 عاما، عامل، أسيوط، مصاب بكدمات وسحجات، وياسين أحمد عبدالله، 7 أعوام، مقيم أسيوط، مصاب بكدمات وسحجات، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.