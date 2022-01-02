سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة 2022 ومواعيد الزيارة

بالتزامن مع احتفالات العام الجديد واحتفالات عيد الميلاد المجيد، يفضل كثير من المصريين استغلال الإجازة في الخروج إلى الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة، وتعد حديقة الحيوان في مصر من أرخص الفسح التي يتمتع بها المصريون، لذا بدأ الكثيرون في البحث عن سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة 2022.

سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة 2022

ويبلغ سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة 5 جنيهات للفرد والدخول من جميع الأبواب، عدا يوم الثلاثاء يكون سعر تذكرة الدخول 65 جنيهًا للفرد والدخول من باب الإدارة فقط، علمًا بأنّ الطفل من عمر 5 سنوات يدفع تذكرة كاملة.

وكانت الحديقة حددت سعر 65 جنيهًا يوم الثلاثاء كونه إجازة أسبوعية للحديقة، وعدم استقبال الزوار في هذا اليوم خلال شهور الصيف، ولا يجري تطبيقه إلا في فصل الشتاء، نظرًا لقلة الزيارات مقارنة بباقي أوقات العام، ولا يكون الدخول في هذا اليوم فرديًا؛ وإنما من خلال شركات سياحية أو رحلات مدرسية أو مجموعات.

وتفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الرابعة عصرًا.

إجازة عيد الميلاد المجيد

وتوافق إجازة عيدالميلاد المجيد هذا العام، يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022، ويتساءل الكثيرون في الوقت الحالي عن اعتبار يوم الخميس المقبل إجازة رسمية في مصر، بدلا من يوم الجمعة، ومصير الإجازة وهل سيجري الاكتفاء بيوم الجمعة أم سيعطي مجلس الوزراء يوما بديلًا عن الجمعة، إلا أنّ هذا الأمر مازال تحت دراسة رئاسة مجلس الوزراء، ولم يُصدر بشأنه أي قرار حتى الآن.