حديقة الحيوان لـ«المواطنين»: «سلّموا القرود والنسانيس اللي في بيوتكم»

علق الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة، على نجاح مواطن في ضبط القرد الهارب بحدائق الأهرام باستخدام فخ حديقة الحيوان، موضحا أن منذ حوالي ما يقرب من الشهر كان هناك بلاغ بوجود نسناس بهذه المنطقة، كاشفا أن الحديقة أمام هذا البلاغ نصبت عددا من الفخاخ بأكثر من مكان بهذه المنطقة، وهو ما ساعد في ضبط هذا القرد في النهاية ووضعه في حديقة الحيوان.

وأضاف «رجائي»، عبر مداخلة هاتفية، مساء اليوم الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن حديقة الحيوانات نجحت أيضا في ضبط أكثر من قرد بمناطق متفرقة في الفترة الأخيرة، موضحا أنهم ضبطوا حوالي 4 قرود.

ونصح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، المواطنين الذين يملكون قرودا ونسانيس في بيوتهم، بضرورة تسليمها إلى حديقة الحيوان، متعجبا من قيام بعض المواطنين بتربيتها في منازلهم: «الناس بقت بتربي حاجات غريبة، فيه ناس بتربي تماسيح».

رئيس حديقة الحيوان: نتبع حاليا سياسة البدل في استقدام الحيوانات بدلا من شرائها

وحول عدد الزرافات المتواجدة حاليا بحديقة الحيوان، أوضح أن حديقة الحيوان تضم حاليا 3 زرافات، منبها أن حديقة الحيوان كانت تستقدم زرافات إلى الحديقة بمبالغ مالية كبيرة، ولكن حاليا يستخدمون طريقة البدل لاستقدام الحيوانات غالية الثمن.

وواصل: «احنا دلوقتي بنستبدل الحيوانات المتوفرة عندنا في البيئة العربية، مع دول مش متوفرة عندها، فبنعرض الزيادة اللي عندنا على حدائق عالمية ونجيب بدالها حيوانات مش موجودة عندنا»، مؤكدا أن استقدام هذه الحدائق العالمية حيوانات من مصر أكبر دليل على أن حيوانات حديقة الحيوان المصرية بصحة جيدة.