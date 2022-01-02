حالة الطقس غدا الإثنين 3-1-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا قبل قليل، يتضمن حالة الطقس غدًا الإثنين، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدًا

ويقول خبراء الأرصاد إنّ هناك فرصة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30:40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد للقاهرة على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء تكوّن الشبورة المائية الكثيفة والتي قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلًا عن نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 19 10

الإسكندرية 19 12

وادي النطرون 19 11

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 10

دمنهور 18 10

بلطيم 18 10

مطروح 18 13

السلوم 18 11

سيوة 18 11

بورسعيد 19 12

دمياط 18 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 20 11

السويس 19 11

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 17 12

نخل 16 10

نويبع 20 14

طابا 18 10

كاترين 15 03

الطور 20 12

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 15

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 09

بني سويف 18 08

المنيا 19 08

أسيوط 18 08

سوهاج 19 09

قنا 19 09

الأقصر 19 10

أسوان 22 11

إدفو 21 11

أبو سمبل 19 10

الوادي الجديد 19 07

شلاتين 24 15

أبو رماد 23 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14