الأرصاد تحذّر من الشبورة وتنصح بارتداء ملابس ثقيلة: تابعوا نشرات الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن شبورة مائية كثيفة ظهرت على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتسبّبت في إغلاق بعض الطرق مثل طريق الإسكندرية الصحراوي، موضحة أنّ الشبورة المائية تتلاشى مع سطوع الشمس، لكنها ستستمر خلال الأيام المقبلة، خاصة وأنّ طقس الغد يكون مستقرا، ونتيجة لاستقرار الأحوال الجوية تتكون الشبورة في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

استمرار الشبورة المائية لأيام

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنّ الشبورة المائية ستكون الظاهرة الجوية الوحيدة المؤثرة على حالة الطقس، والتي ستكون كثيفة على الطرق في بعض الأيام، مؤكدة استمرار سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.

انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق

ولفتت غانم، إلى أنّ الشبورة المائية الكثيفة تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، ناصحة قائدي المركبات على الطرق بالقيادة بهدوء تام واتباع تعليمات رجال المرور أثناء تكون الشبورة المائية وأثناء هطول الأمطار الكثيفة، كتلك التي تسقط الآن على السواحل الشمالية للبلاد.

متابعة مستمرة للنشرة الجوية

ونصح عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات النهار والليل، لانخفاض درجات الحرارة، مشددة على ضرورة المتابعة المستمرة للنشرة الجوية لمتابعة تحديثات الخرائط الجوية ومستجدات حالة الطقس.