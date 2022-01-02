طقس 2022 بدأ بتقلبات جوية وتعطيل للدراسة.. و«الأرصاد» تكشف موعد التحسن

بدأ طقس 2022 بحالة من التقلبات الجوية، حذّرت منها هيئة الأرصاد الجوية، بسبب وجود منخفض جوي في شمال البحر المتوسط، يتزامن معه منخفض جوي قطبي في طبقات الجو العليا، ويستمر تأثير هذه الحالة حتى غدً الإثنين، إذ تمثلت هذه الحالة من عدم الاستقرار في تساقط الأمطار الغزيرة والرعدية، وصلت إلى حد السيول على بعض المناطق.

طقس 2022 يبدأ بتقلبات جوية على البلاد

ووفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد، بدأت حالة عدم الاستقرار على مدن ومحافظات الجمهورية من ليلة الرأس السنة، ووصلت إلى ذروتها يوم الجمعة أول أيام العام الجديد 2022، حيث سقطت أمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة إلى غزيرة، صاحبها سقوط حبات البرد على بعض المناطق، وصلت إلى حد السيول في بعض مناطق سيناء وخليج السويس «الزعفرانة - رأس غارب» نتيجة للطبيعة الجبلية لهذه المناطق.

وتسببت هذه الحالة من الطقس السيئ في تعطيل الدراسة يوم الخميس في 4 محافظات، هي «الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، والبحيرة» بسبب تأثر هذه المناطق بسقوط الأمطار الغزيرة.

ومع استمرار حالة عدم الاستقرار على بعض المدن والمحافظات، أصدر بعض المحافظين أمس قرارا بتعطيل الدراسة اليوم في 4 مدن، وهي: «أسيوط وشرم الشيخ والغردقة وسفاجا» نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

موعد الاستقرار في الأحوال الجوية

وقال الخبراء إنّه اعتبارًا من يوم غد الإثنين، يعود الاستقرار إلى الأحوال الجوية على الأنحاء كافة، حيث تتكوّن الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن الثلاثاء 4 يناير وحتى يوم الجمعة الموافق 7 من الشهر ذاته، تنعدم فرص سقوط الأمطار وتكون الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.