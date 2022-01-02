«الأرصاد» تكشف المناطق المتأثرة بسوء الطقس: حالة عدم الاستقرار مستمرة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس ما زال متأثرا بحالة عدم الاستقرار التي بدأت الخميس الماضي وتستمر حتى اليوم، حيث تختلف حالة عدم الاستقرار من يوم لآخر، كما تختلف كميات الأمطار من منطقة إلى أخرى.

شمال الصعيد وسيناء شهدو بالأمس أمطار متوسطة ورعدية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ شمال الصعيد وسيناء شهدا أمس أمطار متوسطة ورعدية، قلت حدّتها وأصبحت غزيرة ومتوسطة.

وتابعت غانم، أنّ حالة الاستقرار في الأحوال الجوية متوقعة اليوم، لكن أكثر المناطق التي ستتأثر بحالة عدم الاستقرار، هي السواحل الشمالية، حيث تتغيّر الكتل الهوائية الشمالية الغربية القادمة من البحر المتوسط وامتداد المنخفض الجوي بطبقات الجو العليا.

استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد

ولفتت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ الأمطار تسقط على محافظة مطروح الآن، وتتراوح شدّتها بين متوسطة ورعدية، كما يتوقع خلال الساعات المقبلة، استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد، مثل الإسكندرية ومطروح وبورسعيد ورفح والعريش ودمياط، والمناطق المطلة على البحر المتوسط وشمال الدلتا، مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، والتي ستشهد أمطار متوسطة ورعدية، مشيرة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة اليوم على القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة.