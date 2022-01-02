الأرصاد تحذّر من صقيع وأمطار بعدة مناطق: طقس شديد البرودة ليلا (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير الشاذلي، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار حالة الطقس غير المستقرة، وأن يكون طقس اليوم مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة ليلا

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة ليلا، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وأن تسقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر.

سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري

كما يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضًا، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وتكون شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، وهي كما يلي:

القاهرة العظمى 17 والصغرى 11.

الإسكندرية العظمى 17 الصغرى 12.

مرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 11.

سيوة العظمى 18 والصغرى 10.

بورسعيد العظمى 18 والصغرى 12.

دمياط العظمى 18 والصغرى 11.

الإسماعيلية العظمى 18 والصغرى 12.

السويس العظمى 18 والصغرى 11.

العريش العظمى 18 والصغرى 11.

سانت كاترين العظمى 12 والصغرى 1.

طابا العظمى 16 والصغرى 10.

شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 15.

الغردقة العظمى 21 والصغرى 14.

الفيوم العظمى 17 والصغرى 9.

بني سويف العظمى 17 والصغرى 8.

المنيا العظمى 17 والصغرى 7.

أسيوط العظمى 17 والصغرى 8.

سوهاج العظمى 17 والصغرى 9.

قنا العظمى 19 والصغرى 9.

الأقصر العظمى 19 والصغرى 10.

أسوان العظمى 21 والصغرى 11.