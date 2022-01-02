«القومي لتنظيم الاتصالات» يحدث تطبيقه My NTRA بإضافة خدمات تفاعلية

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحديثا جديدا لتطبيقه التفاعلي My NTRA لمستخدمي المحمول، لتيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات، وذلك بعد أن أضاف الجهاز خدمات جديدة لتحسين تجربة المستخدمين وتيسير حصولهم على الخدمات من خلال استخدام الهاتف المحمول، ويأتي هذا التحديث نتاج لما رصده الجهاز من آراء وشكاوى واحتياجات المستخدمين بعد إطلاق الإصدار الأول للتطبيق في الربع الأخير لعام 2021.

«ماي نترا» 2022.. مميزات وخدمات تفاعلية جديدة

احتوى إصدار 2022 من تطبيق My NTRA على العديد من المميزات والخدمات التفاعلية الجديدة، ويأتي على رأسها إضافة خاصية التعرف على أرقام الخطوط المسجلة باسم المستخدم بجانب عددها دون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات من خلال خدمة أرقامي، وهي الخدمة التي يستطيع المستخدم من خلالها معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمه لدى كل شركة من شركات المحمول العاملة بالسوق المصري باستخدام الرقم القومي، ومن ثم التعامل على تلك الأرقام بشكل واضح من خلال منافذ البيع للمشغل الخاص بالمستخدم.

كما أتاح الجهاز خدمة خريطة منافذ البيع وهي خريطة تفاعلية يمكن من خلالها التعرف على أماكن وعناوين منافذ البيع المعتمدة لشركات التليفون المحمول العاملة بالسوق المصري.

وقام أيضًا بتطوير خدمة خريطة الجودة للمشغلين لتيسر استخدامها وذلك من خلال إظهار ترتيب الشركات الأفضل في خدمات الصوت ونقل البيانات بالمناطق التي يحددها المستخدم بالخريطة، وإضافة خدمة الاتصال المباشر بالكود المجاني الموحد للاستعلام أو إلغاء الخدمات الترفيهية، وذلك تماشيًا مع شكاوى المستخدمين التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من احتساب مبالغ إضافية على الباقات الشهرية، وخدمة تطبيقات المشغلين والتي يمكن من خلالها التحميل المباشر لتطبيقات المحمول للمشغلين الأربعة بالسوق المصري (Ana Vodafone – My Orange – My Etisalat – My WE).

القوائم الاحصائية والمعلوماتية للإصدار الجديد

كذلك، تضمن إصدار 2022 عددًا من القوائم الإحصائية والمعلوماتية الجديدة مثل قائمة (الوعي السيبراني) والتي تتضمن معلومات توعوية عن أساسيات الأمن السيبراني وطرق حماية الأجهزة والتطبيقات المختلفة من الهجمات والفيروسات، وقائمة (إحصائيات السوق) والتي تتضمن مؤشرات تفصيلية عن طرفي سوق الاتصالات المصري "المستخدمين والشركات".

«الجمل»: الجهاز على متابعة دائمة لآراء المستخدمين وشكواهم

من جانبه، أوضح المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز على متابعة دائمة لآراء مستخدمي خدمات الاتصالات وشكواهم واحتياجاتهم، وهو المصدر الأساسي الذي يمكِّنا من تطوير وتحديث تطبيق My NTRA ليصبح بمثابة أداة فعالة تضمن الحفاظ على حقوق المستخدمين وتمدهم بكافة المعلومات الخاصة بالخدمات، وتقديم ما يلزم من معلومات لتعزيز قرار اختيار مشغل الخدمة الأفضل لهم.

وأشار «الجمل»، إلى أن إطلاق الإصدار الجديد لتطبيق My NTRA يأتي في إطار حرص الجهاز على تيسير طرق الحصول على خدمات الاتصالات وتعزيز طرق التواصل مع المستخدمين وتماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي.

كان الجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات قد أطلق الإصدار الأول لتطبيق My NTRA في نهاية الربع الرابع لعام 2021 والذي يعد من التطبيقات الرائدة عالميًا من حيث عدد الخدمات المقدمة وتكاملها للمستخدم النهائي، وقد تصدر التطبيق آنذاك قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تحميلًا بمتجري App Store و Play Store، حيث وصل عدد مرات تحميل التطبيق إلى أكثر من نصف مليون عملية تحميل في الشهر الأول من إطلاقه.