هل تسجل مصر «صفر» إصابات بكورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

أكّد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أنَّ الوضع الوبائي مستقر، في ظل انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مضيفًا أنَّ مصر حاليًا في نهاية الموجة الرابعة لفيروس كورونا، إذ أنَّه من المقرر قريبًا الإعلان عن «ثبات الأعداد حاليًا مع توقعات بالعودة للانخفاض مجددًا»، على حد قوله.

مستشار الرئيس: الإصابات قد تنخفض.. وأوميكرون ليس خطيرا

وعن تسجيل صفر إصابات، قال تاج الدين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ ذلك لن يحدث الآن سواء في مصر أو على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنَّ متحوّر «أوميكرون» ليس بالخطورة التي يتحدث عنها البعض ولكنه سريع الإنتشار فقط.

وأوضح تاج الدين، أنَّ تحوّرات كورونا حدث عادي ومتوقع لجميع الفيروسات وليس لـ«كوفيد -19» فقط، لافتا إلى أنَّ متحوّر «أوميكرون» يصيب العديد من الأشخاص ولكن عدد وفياته لا تذكر.

كما شدد على فاعلية اللقاحات أمام جميع المتحوّرات، إذ أنَّ تغير الفيروس ينتج عن صراعه لأجل البقاء، لذلك سيصبح كورونا موسميا كالإنفلونزا الموسمية، لذلك يجب التحصين أمامه عبر الالتزام بالحصول على التطعيم.

تطعيم أكثر من 55 مليون مواطن بلقاحات كورونا

وفيما يخص التطعيم، لفت مستشار الرئيس، إلى قرب البلاد تسجيل حصول أكثر من 55 مليون مواطن على اللقاحات لفيروس كورونا، إذ أن الفترة الحالية تشهد تكثيف لجهود الدولة في الوصول للمستهدف من تطعيم المواطنين.

وأردف أنَّه توجد تسهيلات عديدة تقدمها وزارة الصحة والسكان لمساعدة المواطنين فى الحصول على اللقاح، وبالتالي ليس هناك خوف من تلقي التطعيم، خاصة أنَّه أسهم كثيرًا في تخفيف الضغط على المستشفيات وتقليل حدة الإصابات بكثير ومعظمها عزل منزلي.

فيما ذكرت وزارة الصحة والسكان أنَّه جرى رفع أعلى درجات الاستعداد لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، مطالبة المواطنين ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس، إضافة إلى تلقي التطعيمات التي أصبحت جزءً من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.