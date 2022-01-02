«مكافحة كورونا»: الوضع الوبائي للفيروس في مصر مستقر ولا داعي للحديث عن الغلق

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصرمستقر للغاية، ونعيش نهاية الموجة الرابعة لفيروس كورونا، لافتا إلى أن أعداد الإصابات ثابتة على مدار الأسبوعين الماضيين، ومن المقرر الإعلان عن نهاية الموجة بعد مرور أسبوعين آخرين مع استمرار الانخفاض في الإصابات.

الحديث عن الغلق أمر لا داعي له

وأضاف المصدر في تصريحات لـ «الوطن»، أن الحديث عن الغلق أمر غير طبيعي ولا داعي له، لأن الغلق يتم بشروط وحسب الوضع الوبائي لكل دولة وعدد الإصابات بها ومدى انتشار الفيروس ومعدلات الوفيات، مؤكدا أن الوضع في مصر مستقر خاصة في الموجة الرابعة والتي اختلفت كثيرا عن الموجات الثلاثة السابقة، من حيث قلة معدلات الوفيات، والإصابات بسيطة ومتوسطة ومعظمها عزل منزلي، وهناك وفرة في أسرّة الرعاية داخل المستشفيات.

وتابع أنه من المتوقع الدخول في الموجة الخامسة للفيروس مثل دول العالم، لذلك يجب الانتباه الى اللقاحات وأهميتها في مواجهة أي موجة مرتقبة ودورها في تخفيف حدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة، فضلا عن تخفيف الضغط على المنظومة الصحية، مضيفا «ندعو المواطنين للإسراع في الحصول على اللقاح من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية».

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، خاصة بعد إعلان الوزارة أمس تسجيل خروج 569 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 321132 حتى اليوم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، مؤكدة أنه السلاح الفعال لمواجهة الفيروس.