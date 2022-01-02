التضامن تنفي طرد «روضة الأبرار» لأحد الأطفال: بلغ 18 عاما وتركها برغبته

أكد السيد محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي أنه بناءً على تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي، تم بحث ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام دار "روضة الأبرار" بمنطقة المهندسين لرعاية الايتام بطرد الابن "ت. س." من الدار وتركه في الشارع، بالإضافة إلي تعرض أخواته في الدار لسوء معاملة من قبل القائمين على الدار.

وأضاف شعبان أن هناك لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي توجهت علي الفور لمقر الدار للتأكد من حقيقة الأمر، حيث تبين أن الابن "ت. س." أتم الـثمانية عشر عامًا من عمره، وترك الدار برغبته ووقع إقرارًا بخط يده يفيد برغبته في الانفصال عن الدار نهائيا وعدم العودة إليها مرة أخري، هذا بالإضافة إلي أنه سبق له المبيت أكثر من مرة خارج الدار، وتم توجيه اللوم له أكثر من مرة من قبل القائمين علي الدار.

وأشار مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي إلي أن الابن "ت.س." يقيم خلال هذه الفترة مع أحد أصدقائه بمنطقة المعادي، حيث تم التواصل معه من قبل الوزارة واستدعاؤه لمناقشته في قراره، وبحث إمكانية عودته للدار مرة أخري في ضوء تحقيق المصلحة الفضلي له.

١٢ ابنا يتواجدون في الدار .. ويحظون بالرعاية الكاملة .. ولا صحة لسوء معاملتهم

ووقع الابن "ت.س." علي إقرار يفيد بالتزامه بتعليمات الدار حال عودته للدار مرة أخري، وتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة لمتابعة هذا الأمر، خاصة أن الدار يتواجد بها ١٢ ابناً في مراحل التعليم المختلفة بداية من المرحلة الاعدادية مرورا بمرحلة الثانوية انتهاء بالمرحلة الجامعية، ومنهم أبناء في كليات مرموقة، ويحظون بكافة أوجه الرعاية من قبل القائمين علي الدار، ولا صحة لما تم تداوله بأن هناك سوء معاملة يتعرضون لها.