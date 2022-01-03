«إبراهيم» ينافس في بطولة الجمهورية لكمال الأجسام: انتظروني في مستر أولمبيا

يعشق السيد إبراهيم، 27 عاما، لعبة كمال الأجسام منذ صغره، وكان ينمي موهبته بتقليد كبار اللعبة في العالم، وحينما وصل إلى سن الـ20، بدأ في التدريب فعليا على لعبة كمال الأجسام، وتدرب في أكثر من صالة رياضية بمحافظة كفر الشيخ، وافتتح «جيم» خاص به لكنه ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ كان حلمه أن يكون ثاني لاعب عربيا بعد الكابتن ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي».

بدأ «إبراهيم» يؤهل نفسه بالفعل للمشاركة في بطولة «مستر أولمبيا»، مقررًا المشاركة العام المقبل بعد مشاركته في بطولة الجمهورية لكمال الأجسام، المقامة حاليا وتأهل فيها للنهائي.

لاعب كمال الأجسام افتتح صالة جيم

يعمل ابن محافظة كفر الشيخ، في سوبر ماركت إلى أن حقق حلمه بافتتاح جيم خاص به في مطروح، للتدريب على لعبة كمال الأجسام: «زي أي شاب عنده حلم نفسه يوصله، أنا كان حلمي وهدفي لعبه كمال الأجسام، وكانت دي هوايتي المفضلة، ابتديت لاعب هاوى من 7 سنين تقريبا، وكان من ضمن أحلامي أن يكون عندى الجيم بتاعي، ابتديت اتمرن في جيم جنب الشغل كذا سنة، لحد ما افتتحت الجيم وحققت أحلامي، وبعد تعب وعمل كورسات تمرين وتغذية، اكتسب أكبر خبرة وبقيت أفيد المتدربين بأكثر شكل ممكن».

لم تتوقف أحلام «إبراهيم» عند افتتاح الجيم الخاص به، بل يحلم ببطولة مستر أولمبياد: «طموحي أفوز ببطولة مستر أولمبيا، هي لعبة مكلفة جداً بس من أفضل الألعاب، وبتعتمد على كيفية التجهيز والتمرين والأكل، وعلشان كده قررت أجهز نفسي للمشاركة في بطولات دولية، علشان أظهر بالشكل المطلوب ويضاف لي في سجلي الرياضي، فبدأت اهتم بالتجهيزات».

برنامج تغذية شامل: «بأكل لحوم وصدور فراخ»

منذ عام كامل يجهز «إبراهيم» نفسه ويبني عضلاته: «لعبة كمال الأجسام تتطلب التجهيز للبطولة الواحدة بتكلفة من 40 إلى 50 ألف جنيه، وبرغم كده بعافر وبمسك في الحلم وبشتغل بس عشان أقدر أوفر احتياجاتي من أكل وشرب ومكملات غذائية، وبعتمد بشكل كبير جدًا علي البيض واللحوم الحمراء وصدور الفراخ والسمك المشوي والبطاطا المشوية والأرز والبطاطس ومنتجات الألبان الجبن القريش وغيرها والفاكهة مثل الموز والتفاح والمكسرات الفول السوداني واللوز».