نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الموالح خلال شهر أكتوبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية، الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر أكتوبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا- أهم العمليات:

1- المحافظة على انتظام الري خلال الموسم وعدم الاسراف في الري أو التعطيش.

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وبداية الخدمة الشتوية وتنزيل الكمبوست والأسمدة.

3- فحص النموات لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر.

5- جمع الثمار المتساقطة والتخلص منها خارج المزرعة بالحرق.

ثانيا- التسميد:

تسميد أشجار الموالح التي تُروى بالتنقيط للفدان، حيث يتم في الرية الأولى: الاهتمام بالتسميد بالبوتاسيوم بمعدل 2 كيلو جرام مرة في الأسبوع، وفي الرية الثانية: 1.5 كيلوجرام سلفات نشادر+ 1.5 كيلو جرام سماد مركب 19-19-19.

ثالثا- برنامج الري

أ- الأشجار التي تُروى بالغمر في فترة نضج الثمار:

تبدأ علامات التلوين الخارجي على الثمار، ومع استمرار الزيادة في الحجم تحتاج الأشجار إلى كمية قليلة من الماء عنها في الفترة السابقة، مع ملاحظة أن تعطيش الأشجار تعطيشا مناسبا يساعد على الإسراع في تلون الثمار، كذلك يلاحظ أن زيادة كميات الري قد تسبب انفصال القشرة، وانتفاخ الثمار كما في اليوسفي البلدي، كما تساعد على زيادة سقوط الثمار، وإصابتها بالأمراض الفطرية، ولذلك تطول الفترة بين الريات في الخريف، أي كل أسبوعين، وقد تصل إلى شهر حسب الحاجة حتى حوالي منتصف ديسمبر يوقف الري مع ملاحظة منع الري قبل جمع المحصول بحوالي 2-3 أسابيع في جميع الحالات.

ب- الأشجار التي تروى بالتنقيط:

الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة) يتم كالتالي:

- عمر الشجرة بالسنوات 1-2 24 لتر/شجرة.

- عمر الشجرة بالسنوات 2-3 32 لتر/شجرة.

- عمر الشجرة بالسنوات 3-4 48 لتر/شجرة.

- عمر الشجرة بالسنوات 4-5 48 لتر/شجرة.

- عمر الشجرة بالسنوات 5-6 56 لتر/شجرة.

- عمر الشجرة بالسنوات 7-8 64 لتر/شجرة.

- عمر الشجرة بالسنوات 8-10 72 لتر/شجرة.

- عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 90 لتر/شجرة.

رابعا- برنامج المكافحة:

الاستمرار في مكافحة ذبابة الفاكهة، من خلال «اكتيليك» بمعدل 150 سم / 100 لتر ماء (PHI) فترة ما قبل الحصاد 15 أيام فى الموالح، ويراعى عدم جمع المحصول المعامل بمخلوط الرش إلا بعد انقضاء المدة اللازمة لعدم وجود المبيد (فترة ما قبل الحصاد).