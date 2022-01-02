«جيمي» يبلغ الشرطة لاستعادة ابنته من «أمينة الإيطالية»: حياتها في خطر

حالة من الرعب والخوف تملّكت قلب وعقل محمد جمال الشهير بـ«جيمي» زوج «أمينة الإيطالية»، بعدما أخبره نجله الأكبر «كريم» عقب استعادته من والدته، أنّ شقيقته الصغرى «سارة» التي تبلغ من العمر عام و3 أشهر حياتها في خطر، موضحاً أنّ والدته وجدته تنفعلان عليها وتضربانها حينما تبكي، حيث أنّهما تكونان في غير وعيهما بسبب تناولهما للمخدرات وشرب الخمور والكحول، ما دفع «جيمي» للجوء للشرطة لاستعادة ابنته منهما قبل أن تتعرض لأي شئ خطير يهدد حياتها.

تفاصيل استعادة أبناء «أمينة الإيطالية»

وقال محمد جمال زوج «أمينة الإيطالية» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنّه استعاد طفليه من زوجته بحيلة ذكية، بعدما تدّخل شقيقه «نبيل» وصديقه «محمود» وأقنعا «لوريانا» والدة «أمينة» أنّهم سيأخذان الأطفال في نزهة دون أن يراهما والدهما خصوصاً أنّهما على خلاف معه، وأنّهما سيطعمان الأولاد ويشتريان لهما هدايا رأس السنة ثم سيعيدانهما للمنزل مرة أخرى، فوافقت على ترك الطفلين يذهبان معهما مقابل 70 يورو، وبالفعل دفع شقيق «جيمي» المبلغ وأخذ الأطفال وأعطاهما لوالدهما.

أحضان وقبلات و«طبطبة» في أول لقاء

واستقبل «جيمي» ابنيه بالأحضان والقبلات والطبطبة بعد غياب دام لشهرين ونصف، حيث اشتكى ابنه الأصغر «أحمد» من قلة الطعام الذي تقدمه جدته لهما، كما أكدّ «كريم» الابن الأكبر أنّ جدتهما كانت تعنفهما حينما يتحدثان بالعربية وتطلب منهما الحديث بالإيطالية دائماً، موضحاً أنّ جدته تدس «المواد المخدرة» لوالدته في العصير ما جعل والدته «أمينة الإيطالية» تتحوّل تماماً وتستجيب لكل أوامر والدتها.

سارة في خطر

وأشار «جيمي» أنّ نجله الأكبر أخبره أنّ حياة شقيقته الصغرى «سارة» في خطر، وأنّ والدته «أمينة الإيطالية» وجدته تعتديان عليها وتصرخان فيها بسبب كثرة بكائها لكونهما دائماً تحت تأثير المواد المخدرة والخمور، مؤكداً أنّه كان يحملها ويحميها منهما، كما أنّه كان يُعد لها «رضعة صناعية» لتتناولها وتسد جوعها حتى تكف عن البكاء ثم كان يلاعبها بعيداً عنهما.

5 ساعات متصلة من التحقيق

وكشف «جيمي» أنّه شعر بالخوف على ابنته مما سمعه من ابنه، فاتجه إلى الشرطة وحرر محضراً ضد زوجته «أمينة الإيطالية» وحماته «لوريانا»، موضحاً أنّ الشرطة استجوبته في تحقيق مطول استمر لـ5 ساعات، وأخبرهم بما حدث بدايةً منذ اختفاء أمينة بالأطفال، وتركها نجلها الأوسط «جمال» في الشارع بمفرده، وما أخبره أطفاله عنهما، موضحاً أنّه سيتم التحقيق معهما اليوم، ومؤكداً أنّه ينتظر قرار الشرطة.