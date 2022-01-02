بسبب الطقس السيئ الكويت تقرر تعليق الدراسة غدا الاثنين

أعلن وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالكويت، الدكتور علي المضف، عن وقف الدراسة وتأجيل الاختبارات غدًا الاثنين، بسبب حالة الطقس والظروف الجوية التي تمر بها الكويت.

سيول قوية في ام الهيمان حاليا التوقيت مذكور pic.twitter.com/ddOW2NScm9 — Rashid_Almethen (@rashidalmethen) January 2, 2022

ووفقا لبيان مركز التواصل الحكومي اليوم الأحد، فقد تقرر تعطيل الدراسة للطلبة في كافة المدارس الحكومية التعليم العام – التعليم الديني – التربية الخاصة، والمدارس الخاصة بجميع أنظمتها الدراسية العربية والأجنبية.

تأجيل الاختبارات للتعليم المتوسط والجامعي

كما تقرر تأجيل الاختبارات المقررة للمراحل المتوسطة والصفوف العاشر والحادي عشر ليوم غدًا الاثنين، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة الحضورية لجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية الفنون والجامعات الخاصة على أن تعلن كل جهة عبر موقعها الرسمي الإجراءات الخاصة.

وأكد الوزير الكويتي، استمرار الدوام لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس والمناطق التعليمية على أن يتم إعادة جدولة اختبارات الطلبة للمرحلتين المتوسطة والصفوف العاشر والحادي عشر عبر بيان تصدره الوزارة اليوم.

وأشار علي المضف، إلى أن العمل جار من قبل قيادات وزارة التربية، ومسؤولي المناطق لرصد حالة المدارس، واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لحل أي مشاكل، أو أضرار تكون قد تعرضت لها جراء الأمطار الغزيرة الحالية.

الكويت تشهد موجة طقس سيئ

وتشهد الكويت حاليًا موجة من الطقس السيئ حيث أفادت الأرصاد في وقت سابق اليوم عن استمرار هطول الأمطار خلال اليوم وتكون متوسطة الشدة على معظم مناطق البلاد تتخللها أمطار رعدية وغزيرة على فترات.

في المقابل دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى عدم الخروج من منازلهم اليوم إلا للضرورة القصوى حفاظًا على سلامتهم.