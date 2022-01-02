«حياة كريمة» تنهي معاناة أهل الدقهلية بمجمع خدمات حكومي

في منتصف شوارع قرية الترعة القديمة التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، استقرت أدوات البناء وعمال مبادرة حياة كريمة لإنهاء التشطيبات الأخيرة لأول مجمع خدمات حكومي يضم مكاتب للسجل المدني والبريد والشهر العقاري والتموين، يقضي على معاناة الأهالي في التردد بين المركز والقرية لاستخراج أوراقهم الرسمية.

وعلى بعد خطوات قليلة من مجمع الخدمات الحكومي، يسابق العمال الزمن لتسليم مشروع أول مجمع خدمات زراعي بالقرية البالغ عدد سكانها نحو 13 ألف نسمة يخدم الفلاحين وأصحاب المواشي للاستغناء عن قطع مسافات بعيدة إلى المركز لشراء الأسمدة والأعلاف.

معاناة استخراج الأوراق الحكومية

قبل تدشين مجمع الخدمات الحكومي اعتاد أهالي القرية قطع مسافة تقدر بنحو ساعة أو أكثر بالمواصلات إلى المركز لاستخراج رخصة قيادة السيارة أو تجديد البطاقات الشخصية أو استخراج شهادات الميلاد لأطفالهم، وبحسب قول عبدالواحد محمد، أحد أهالي قرية الترعة القديمة التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، فإن الأمر كان يزداد صعوبة خاصة فصل الشتاء والأمطار «كان السيدات والأطفال كمان بيتبهدلوا في الطريق عشان نطلع ورقة رسمية مستعجلين عليها ونقعد رايحين جايين على المركز بالأسبوع».

معاناة الفلاحين لشراء الأسمدة من المركز

وفي القرية نفسها، عانى الحاج عبدالفتاح محمود، أحد المزارعين من مشقة الذهاب إلى المركز لشراء الأسمدة ومستلزمات الأرض الزراعية، وبحسب قوله لـ«الوطن» كثيرًا ما كانت تتضرر المواشي من عدم توافر إمكانيات الرعاية الكافية لهم «الفلاح كان بيعاني عشان يوصل للمركز يشتري السماد وأوقات مكنش الفلاح يلحق الحيوان لو محتاج علاج ويموت منه لحد ما يوصل للمركز دلوقتي كل حاجة بقت قريبة من بيوتنا»، بحسب تعبيره.

ملامح الفرح واضحة على وجوه الأهالي ينتظرون بلهفة اكتمال مشاريع حياة كريمة الجديدة التي كانت حُلما بعيدًا وبات حقيقة على أرض الواقع.