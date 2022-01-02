علاج وفحص 3787 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بالبحيرة ضمن «حياة كريمة»

نظم معهد التناسليات الحيوانية، بالتعاون مع معاهد الصحة الحيوانية وصندوق التأمين على الماشية، وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بمحافظه البحيرة، قافلة علاجية بيطرية إرشادية في قرى محافظة البحيرة.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين في الريف المصري، وفي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

الكشف على الأمراض الطفيلية الداخلية والخارجية وعلاجها

وقال مصطفي فاضل مدير معهد الصحة الحيوانية، إنَّ القافلة خلال الفترة من 26 - 30 ديسمبر 2021 ‏تولت علاج وفحص 3787 رأس ماشية مجانا لصغار المربين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب إعادة التأهيل التناسلي لـ471 حيوانا، إذ شمل فحص هذه الحيوانات الفحص التناسلي بالموجات فوق الصوتية لتشخيص العشار وكذلك المشاكل التناسلية وعلاجها والتلقيح الاصطناعي للحيوانات السليمة تناسليًا والجاهزة للتلقيح خلال تواجد القافلة.

كما جرى الكشف على الأمراض الطفيلية الداخلية والخارجية وعلاجها، وتجريع الأغنام والماعز العجول الصغيرة، ضد الأمراض الطفيلية بـ2108، وتمّ إجراء 20 من العمليات الجراحية، إلى جانب تحصين الحيوانات بالتحصينات غير السيادية بعدد 383، إلى جانب تقييم الطلائق المستخدمة في التلقيح الطبيعي بالقرى التي زارتها القافلة.

تشخيص وعلاج الأمراض الباطنة

كما جرى تشخيص وعلاج الأمراض الباطنة ومسببات التهاب الضرع والعرج بعدد 801، إلى جانب تنظيم ندوة إرشادية لصغار المربيين والفلاحين والمهندسين الزراعيين عن استخدام وتدوير المخلفات الزراعية لعمل أعلاف الحيوان، إلى جانب تنظيم ندوة للأطباء البيطريين عن استخدام التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية في حيوانات المزرعة.