«حياة كريمة» تكثف أعمالها مطلع 2022.. نسب إنجاز المشروعات وصلت لـ100%

كشف الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» عبر فيس بوك، عن استمرار أعمال المبادرة بمختلف المحافظات والمراكز التي تشملها المبادرة، حيث تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، أعمال مبادرة «حياة كريمة» بقرية أبوصير، وشملت الجولة ما يلي:

- رافع مياه الشرب بالكيلو 38.5، وهو إنشاء جديد يهدف لخدمة 10 آلاف مواطن.

- مدرسة المأمون التي تخضع لأعمال رفع كفاءة وتوسعة.

- وحدة صحة أبوصير التي تخضع لأعمال لرفع كفاءتها.

- مجمع الخدمات الحكومية وهو إنشاء جديد يهدف لتوفير الخدمات لأهالي قرية أبوصير، ورافق المحافظ أثناء الزيارة رئيس مركز برج العرب، والضابط المسؤول عن مركز برج العرب، ومنسق عام مؤسسة حياة كريمة في الإسكندرية.

أعمال «حياة كريمة» في الشرقية

- مدرسة سعود الثانوية المشتركة، نسبة الإنجاز 90%؜ ومتوقع تسليمها خلال أيام.

- مجمع الخدمات الزراعية، بنسبة إنجاز 100%؜.

- نقطة إسعاف سعود، بنسبة إنجاز 100%؜.

- أعمال توصيل كابلات الإنترنت بنسبة إنجاز 50%؜.

- حفر خطوط صرف صحي بقرية الملكين البحرية، بنسبة إنجاز 40%؜.

- رصف طريق (السماكين - الحسينية)، بنسبة إنجاز 90%.

أعمال المبادرة في الإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية وبالتحديد بمركز القنطرة شرق قرية جلبانة، تتم المشروعات التالية:

- جارٍ إنهاء أعمال الإنشاءات والتشطيبات بمجمع الخدمات الحكومية، بنسبة تنفيذ 88%.

- إنشاء مجمع خدمات زراعية، بنسبة تنفيذ 67%.

- رفع كفاءة نقطة الإسعاف بالقرية، بنسبة تنفيذ 99.5%.

- إنشاء مركز الشباب، بنسبة تنفيذ 98%.

- كوبري جلبانة (مصرف بالوظة ك 3.30)، نسبة تنفيذ 14%.

- كوبري جلبانة (تل الحبوة 10.15) نسبة تنفيذ 27%.

- مركز تنمية الأسرة والطفولة، نسبة تنفيذ 3%.

استمرار أعمال المبادرة في محافظة قنا

وفي محافظة قنا، وبمركز دشنا مجلس قروي أبو دياب غرب، اقتربت محطة مياه الشرب من الانتهاء، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 97%.

وشهد مركز أبوتشت، مجلس قروي بخانس، بالنسبة للأعمال الإنشائية، الانتهاء وتسليم مدرسة قناطر نجع حمادي الابتدائية بأبوتشت ودخولها العمل بعد انتهاء جميع الأعمال، واختيار موقعين لإقامة المدرسة الثانوية الصناعية والمدرسة الثانوية التجارية في القرية.

وفيما يخص المساعدات الإنسانية، فما زالت مستمرة في مركز الوقف، بعد توزيع 300 كرتونة سلع غذائية لأهالي نجوع مركز الوقف في المنازل، وتوزيع 200 بطانية بنفس المنطقة لتوفير شتاء آمن لأهالي قرى مركز الوقف.