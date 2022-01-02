تفاصيل مقتل طبيبة على يد زوجها: طعنها 15 طعنة.. وهرب للإسكندرية

واقعة لا تزال حاضرة في الأذهان، يتذكرها الجميع كأنها حدثت بالأمس، يسترجعون تفاصيل الجريمة التي وقعت ثالث أيام عيد الأضحى الماضي، عندما استيقظ الجميع على أنباء قتل طبيب أسنان زوجته الطبيبة بـ15 طعنة في مناطق متفرقة بجسدها، يردد الجميع الخبر ويتداولونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تم ضبط الزوج وتقديمه للمحاكمة.

طبيب أسنان يقتل زوجته بالدقهلية

تأكد الجميع من صحة الخبر الذي تبعه هروب المتهم إلى الإسكندرية، حتى تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه، واعترف بارتكاب جريمته، لتتحول الجريمة لقضية ينتظر أسرة الضحية الحكم فيها حتى تهدأ النار التي سكنت قلوبهم فور سماع خبر وفاة الابنة الشابة.

وشهدت اليوم محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة طبيب الأسنان والمعيد بكلية الفم والأسنان بإحدى الجامعات الخاصة والمتهم بقتل زوجته الطبيبة ياسمين حسن يوسف، والتي تبلغ من العمر 26 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار.

دفاع المتهم يطلب تأجيل القضية لتقديم مستندات

وطالب دفاع المتهم بتأجيل نظر القضية لأقرب جلسة، لتقديم مستندات هامة، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد بأنه بيت النية وعقد العزم على التخلص من روح المجني عليها زوجته، وذلك في فجر ثالث أيام عيد الأضحى الماضي.

15 طعنة نافذة.. والسبب "خلافات زوجية"

وقالت النيابة العامة إن المتهم طعن الضحية 15 طعنة نافذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ولقت مصرعها في الحال، وسقطت وسط بركة من الدماء التي سالت في كافة أرجاء مسكنهما، باستخدام سلاح أبيض «سكين»، وفقًا لما جاء في تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياة المجني عليها، في القضية التي تحمل رقم لسنة 2021 قسم ثان جنايات المنصورة، والمقيدة برقم 2658 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

أسرة المجني عليها تطالب بالقصاص

وطالبت أسرة المجني عليها بسرعة القصاص لابنتهم الفقيدة التي قُتلت غدرًا على يد زوجها «محمود. م» صاحب الـ27 عامًا، بعد خلافات زوجية نشبت بينهما انتهت بمقتلها.