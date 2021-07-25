عم طبيبة الدقهلية بعد القبض على زوجها: «كنا خايفين يهرب بره مصر»

قال المهندس إبراهيم يوسف، عم الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26 سنة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بعد القبض على الطبيب الهارب بعد قتله لزوجته بـ11 طعنة، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية: «الحمد لله، لازم يأخذ جزاءه، إحنا طوال هذه الفترة على نار، وكنا خايفين يهرب خارج مصر، وتمكنت الشرطة من الوصول إلى مكانه».

عم الدكتورة ياسمين: كنا نخاف هروب الزوج الهارب خارج مصر

وأضاف عم الطبيبة ياسمين حسن، أنه مع كل لحظة كانت تمر دون القبض على الطبيب الهارب، كنا نخاف أن يتمكن بطريقة غير قانونية أن يهرب خارج مصر ونظل نحن هنا عائلة الدكتورة على نار.

وأشار إلى أن رجال الشرطة بذلوا جهودًا عظيمة، رغم أن الحادث وقع في العيد، إلا أنهم لم يتوانوا لحظة في القبض على المتهم، حتى توصلوا إلى مكان اختبائه وألقوا القبض عليه.

وتمكن فريق العمل بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط الطبيب الهارب والمتهم بقتل زوجته الطبيبة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بعدد 11 طعنة في فجر ثالث أيام عيد الأضحى المبارك أمام أطفالها الثلاثة، وجرى ضبطه بعد أن تمكن طوال هذه الفترة في مدينة الإسكندرية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

إجراءات مكثفة من أمن الدقهلية للقبض على الزوج الهارب

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة إلى مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26 سنة، طبيبة أسنان، ومقيمة مع زوجها بمنطقة الأوتوبيس القديم في المنصورة، جثة هامدة نتيجة طعنات متعددة.

وانتقل ضباط مباحث القسم، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26 سنة، طبيبة أسنان نتيجة تلقيها 11 طعنة، على يد زوجها، يُدعى محمود مجدي عبد الهادي، 29 سنة، طبيب أسنان وفر هاربا.

وتوصلت تحريات المباحث أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، ونشب خلاف بينهما، قام على إثرها الأخير بإمساك سكين وطعنها طعنات نافذة، وسمع أفراد عائلته صوت مشاجرة، حيث يقطنان بنفس المنزل وعندما صعدوا إلى شقته ووجودها غارقة في دمائها.

وتحرر عن ذلك المحضر 4796 لسنة 2021، وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وأمرت عقب ذلك بدفن الجثمان، وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب والذي تم رصد مكان اختبائه بمدينة الإسكندرية وتم ضبطه وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.