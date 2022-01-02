أولى جلسات محاكمة زوج طبيبة الدقهلية.. قتلها بـ15 طعنة

تبدأ محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية، بعد قليل، محاكمة ‏«طبيب أسنان» معيد بكلية طب الفم والأسنان ‏بإحدى الجامعات الخاصة، المتهم بقتل زوجته «طبيبة الدقهلية» الطبيبة «ياسمين حسن يوسف يوسف 26 عامًا»، في مدينة المنصورة عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم علي إزهاق روحها، وكان ذلك ‏فجر ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الماضي، بطعنها 15 طعنة في أماكن مختلفة من جسمها، وفر بعدها هاربًا إلى محافظة الإسكندرية، حتى تمكنت مباحث الدقهلية بالتنسيق مع مباحث الإسكندرية من إلقاء القبض عليه واعترف بارتكاب الواقعة.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد

ويواجه «محمود م. ع.»، 27 سنة، محبوس، معيد بكلية طب الفم والأسنان بإحدى الجامعات الخاصة، ومقيم بدائرة قسم ثان المنصورة لأنه في يوم 22/7/2021 بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية - قتل المجني عليها ياسمين حسن يوسف يوسف حسن، عمدا - مع سبق الإصرار.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، وما أن ظفر بها حتى عاجلها بعدة طعنات بواسطة سلاح أبيض «سكين»، فأحدث بها إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وذلك في القضية رقم 11039 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 2658 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

والدة طبيبة الدقهلية تشهد بتفاصيل الواقعة

وشهدت «تراجي ن. ع.» والدة «طبيبة الدقهلية» المجني عليها، أنه وعلى إثر خلافات زوجية بين ابنتها المجني عليها والمتهم، أخذ نحو إساءة معاملتها، ونسى الفضل بينهما، بسخطه الدائم وتعرضه لها، فأوغر صدره منها، حتى استعر الخلاف بينهما وبلغ الذروة، ونشبت بينهما مشادة كلامية، فعقد العزم على الخلاص منها واستل سلاحا أبيضا «سكينا» وعاجلها بعدة طعنات قاربت 15 طعنة وذلك على حين غرة، حتى خارت عنها قواها وفاضت روحها.