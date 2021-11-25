والدة «طبيبة الدقهلية» بعد تحديد محاكمة الزوج المتهم بقتلها: نريد القصاص

طالب أهالي الدكتورة ياسمين حسن «طبيبة الدقهلية» بسرعة القصاص من الزوج المتهم بقتلها، بعد أن حددت محكمة جنايات المنصورة أول جلسات محاكمة زوجها يوم 2 يناير 2022، والذي يعمل طبيبا للأسنان، ومعيدا بكلية طب الفم والأسنان ‏بإحدى الجامعات الخاصة.

وقالت والدة الطبيبة المجني عليها، لـ«الوطن»، إن حق ابنتها هو حق كل زوجة غدر بها زوجها، وطالبت بسرعة القصاص من الزوج الذي قتلها بـ15 طعنة، مشيرة إلى أن الله أحل الطلاق حال عدم رغبة الزوج في العيش مع زوجته وليس قتلها.

وأكدت الأم، أنها في ليلة الجريمة ظلت ساعتين تتحدث مع ابنتها هاتفيا، وبعد وقت قصير تلقت اتصالا بأن زوجها قتلها.

توجيه اتهام بالقتل العمد للمتهم بقتل «طبيبة الدقهلية»

وكما جاء في أمر الإحالة، فإن «محمود م. ع.»، 27 سنة، محبوس، معيد بكلية طب الفم والأسنان بإحدى الجامعات الخاصة، ومقيم بدائرة قسم ثان المنصورة، قام في يوم 22 يوليو الماضي بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية بقتل المجني عليها ياسمين حسن، عمدًا مع سبق الإصرار، وبيت النية وعقد العزم علي إزهاق روحها، وما إن ظفر بها حتى عاجلها بعدة طعنات بواسطة سلاح أبيض «سكين»، فأحدث بها إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وذلك في القضية رقم 11039 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 2658 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

شهادة والدة المجني عليها: طعنها 15 طعنة

وشهدت «تراجي ن. ع.» والدة «طبيبة الدقهلية» المجني عليها، أنه بسبب خلافات زوجية بين ابنتها المجني عليها والمتهم، أساء معاملتها، ونسي الفضل بينهما، بسخطه الدائم وتعرضه لها، فأوغر صدره منها، حتى استعر الخلاف بينهما وبلغ الذروة، ونشبت بينهما مشادة كلامية، فعقد العزم على الخلاص منها واستل سلاحا أبيضا «سكينا» وعاجلها بعدة طعنات قاربت 15 طعنة وذلك على حين غرة، حتى خارت عنها قواها وفاضت روحها إلى بارئها.