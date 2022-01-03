حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 3-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الجوزاء لديه القدرة دائمًا على التأقلم مع الظروف المحيطة المختلفة والتعامل معها، فضلا عن أنّ مواليد البرج يميلون إلى المغامرة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب للتخطيط لمستقبلك ولعمل توازن بين نفقاتك ودخلك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

المريخ في مواجهة برجك، وقد يتسبب لك ذلك في حيرة.. فقط لا تتخلّ عن واجبك وعليك أن تتحمل مسئولياتك بشجاعة وإصرار.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.