حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 30-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الجوزاء الكثير من التفاؤل، ودائم التفكير بأن غدا سيكون أفضل حتى عند مواجهته أوقات صعبة فهو لا يجعلها تؤثر عليه، كما فضّل بناء علاقات اجتماعية قويّة وذات معنى بدلاً من العلاقات العابرة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في منزل العمل الإيجابي.. تهتم اليوم بتحقيق تقدم شخصي وتتصرف بنضج وتوظف جهودك جيدا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

رغم الضغوط.. تثابر اليوم من أجل توطيد علاقتك بالآخر وإنجاز واجبات منزلية.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.