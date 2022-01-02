حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 2-1-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الجوزاء يحمل شخصية مزدوجة، فأصحاب البرج عادة يعانوا من التقلبات المزاجية، حيث يتصف أصحاب البرج، بالجمع بين المتناقضات، يغرم بالتنوع والتجديد، كما أن الجوزاء لدية ثقة كبيرة بنفسه تجعله قادر على تجاوز المصاعب التي تواجهه، وتستعرض بوابة «الوطن» لمتابعيها وقرائها حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر الجديد في منزل المدخرات يجعلك أكثر تنظيما واعتناء بعملك وبإدارة ما تملك من مال، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

عليك أن تخطط بدقة.. كما أن تفاؤلك وقدرتك على الإقناع هما أدواتك اليوم للتقدم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الكاتب أحمد خالد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يونيو.