حظك اليوم الأحد 2-1-2022 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

مع بداية العام الجديد 2022، يبحث الكثيرون عن حظك اليوم على الأصعدة العملية والأسرية والعائلية، ليتعرف كل برج على تحركات الأبراج والفلك وتأثيرها على طاقته وحياته اليومية.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، في ثاني أيام العام الميلادي الجديد 2022، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 2-1-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد معاكس في منزل العمل وتنصحك الأفلاك بالتروي وضبط النفس والصبر أمام المستجدات.

حظك اليوم برج الحمل 2-1-2022 على الصعيد العاطفي

ابتعد اليوم عن المخاطر والمشادات العاطفية واحرص على الاستقامة كي لا تؤخذ عليك أخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 2-1-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الحظ يمدك بالشجاعة والجرأة ويدفعك اليوم نحو كل جديد.

حظك اليوم برج الثور 2-1-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع أورانوس يساعدك اليوم أن تكون أكثر تفهما للمشاعر الخافية لدى من يهمك أمرهم.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-1-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل المدخرات يجعلك أكثر تنظيما واعتناء بعملك وبإدارة ما تملك من مال، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-1-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تخطط بدقة.. كما أن تفاؤلك وقدرتك على الإقناع هما أدواتك اليوم للتقدم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 2-1-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد في مواجهة برجك قد يصيبك بالتشوش، ومع ذلك تتغلب على كل الضغوط إذا قاومت ميلك للتوتر والاندفاع، ويجب أن تحافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 2-1-2022 على الصعيد العاطفي

قد تكون اليوم بحاجة لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع من تحب أو مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 2-1-2022 على الصعيد المهني

تميل اليوم نحو الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة في عملك.. تقوم بما عليك على أكمل وجه، وتحسن تنظيم وتوظيف جهودك.

حظك اليوم برج الأسد 2-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الصحة الإيجابي مما يجعلك تتحرك اليوم بكل حيوية وديناميكية ونشاط وتفاؤل.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي والممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 2-1-2022 على الصعيد المهني

تعمل اليوم على تقوية مركزك وتبدو شامخا كملك واثق الخطى.

حظك اليوم برج العذراء 2-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحب مما يجعل الآخرين يشعرون بقيمتك خاصة إذا شعرت أنت بهم وتفهمت مواقفهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 2-1-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. اهدأ ولا تظهر تذمرا أمام أي تسويف لأعمالك.

حظك اليوم برج الميزان 2-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تدير المشاكل العاطفية والعائلية بهدوء وحكمة، ولا تعاند.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 2-1-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك أن تبرز مواهبك وتجذب إليك الكثيرين، استفد من ذلك.

حظك اليوم برج العقرب 2-1-2022 على الصعيد العاطفي

القمر الجديد بمنزل العلاقات ويجعلك ذلك تفكر جيدا وتكسب الإعجاب وتعيش حياة أسعد.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 2-1-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزلك الثاني وقد يصيبك ذلك ببعض التشوش ومن المهم أن تنتبه لخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج القوس 2-1-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تتصرف بمرونة إزاء ما يستجد من تطورات في حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 2-1-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد في برجك يمنحك روحا ابتكارية وتميزا في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم برج الجدي 2-1-2022 على الصعيد العاطفي

تجد نفسك اليوم مليئا بالطاقة والرغبة في التواصل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 2-1-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يطالبك بالتحفظ وعدم الإعلان عن خططك، واعتن بصحتك.

حظك اليوم برج الدلو 2-1-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تقاوم مشاعر الإحباط ولا تدعها تسيطر عليك ، وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 2-1-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الوضع الفلكي بالتركيز على دقة الأداء، وقد تميل اليوم للقيام بتنمية أعمال، ومن السهل أن تكسب دعم الزملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم برج الحوت 2-1-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر الجديد بمنزل الأصدقاء يمنحك اليوم سحرا وتألقا وحضورا، ويدفعك لمناقشة بعض الأفكار مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.