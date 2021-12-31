انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بالعام الجديد: نستكمل فيه مسيرة العطاء

قدمت السيدة انتصار السيسي، التهنئة للشعب المصري والأمة العربية، بمناسبة العام الجديد، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت السيدة انتصار السيسي: «أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الجديد، الذي نرجو من الله فيه أن يكون عام خير وسلام وأمان واستقرار، وبداية جديدة نستكمل فيها مسيرة العطاء الوطني، وجني ثمار العمل في بناء مستقبل أفضل مفعم بكل مظاهر الرخاء والتنمية والنصر».

واختتمت: «كل عام وشعب مصر بخير».