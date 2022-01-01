الرئيس السيسي يوجه بإنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع اليوم الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع صناعي للأطراف الصناعية.

وأضاف أن الرئيس وجه بإنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية في مصر تتضمن توطين التصنيع، والتأهيل والتدريب بأعلى المعايير وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة.

وتابع المتحدث الرئاسي قائلا إن الرئيس وجه بتوفير حزمة موحدة ومتكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية على أساس علمي سليم، لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع.

ولفت «راضى» إلى توجيه الرئيس بإعداد قاعدة بيانات شاملة بأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، وإدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي في مناهج الكليات العلمية الحديثة التي أنشأتها الدولة مؤخراً في سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح إنتاج الأطراف الصناعية.