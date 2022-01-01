أمل مبدي: السيسي «عاوز يعمل كل حاجة لذوي الإعاقة»

أشادت المهندسة أمل مُبدي، رئيس الإتحاد المصري والإفريقي للإعاقة الذهنية، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة، فمنذ اليوم الأول لتوليه حكم مصر وضع هذا الملف على رأس أولوياته، وهو ما ظهر في حرصه على حضور احتفالية «قادرون باختلاف» في 3 نسخ متتالية.

السيسي وجه بإقامة مجمع صناعي متكامل لتصنيع الأجهزة التعويضية

وأعربت «مُبدى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على قناة «TeN»، عن سعادتها البالغة باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، والذي وجه فيه بإقامة مجمع صناعي متكامل لتصنيع الأجهزة التعويضية، موضحة أن الرئيس السيسي صادق فيما يقوله، فالرئيس في أحد أحاديثه مع أصحاب ذوي الهمم قال لهم: «عاوز أعمل لكم كل حاجة في الدنيا».

وأوضحت رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للإعاقة الذهنية، أن الإعاقة الحركية تُمثل عبئًا كبيرًا على أصحابها وعلى أسرهم أيضًا، كما أن مصر كانت من أكثر الدول في العالم التي بها حوادث طرق المسببة بشكل رئيسي لذلك النوع من الإعاقات، موضحة في الوقت ذاته أن استخدام التكنولوجيا والعلم الحديث وتدريب الكوادر على تركيب الأطراف الصناعية أمر مهم لدمج ذوي الإعاقة وجعلهم يقوموا بواجبهم ودورهم تجاه بلدهم.

أمل مبدي تشكر السيسي ونيفين القباج

ووجهت أمل مُبدي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، و وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، نظرًا لاهتمامهما البالغ بذوي الاحتياجات الخاصة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا يحارب ويساند لجلب حقوق ذوي الإعاقة، كما أن إنشاء مصنع للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية يغير حياة ذوي الإعاقة وأسرهم.