5 ملامح من فيلم «الجريمة» قبل عرضه في السينمات.. صراع في السبعينيات

يستعد صناع عمل فيلم «الجريمة» للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم الثلاثاء المقبل 4 يناير في إحدى سينمات التجمع الخامس، استعدادًا لبداية عرضه في دور العرض السينمائية 5 يناير.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز 5 معلومات عن فيلم «الجريمة»:

أبطال فيلم الجريمة

- يعتمد فيلم الجريمة على فكرة البطولة الجماعية، إذ يضم باقة من كبار النجوم أبرهم الفنان أحمد عز، ماجد الكدواني، منة شلبي، سيد رجب، محمد جمعة، محمد الشرنوبي، ميرنا نور الدين، تأليف، وإخراج شريف عرفة.

أحداث فيلم الجريمة

- تدور أحداث الفيلم في فترة السبعينيات، حول أحد المجرمين المحترفين الذي يعاني من الهلوسة، ولكنه يهرب من المستشفى، كما يرتكب العديد من الجرائم، ويدخل في صراع مع بعض أصحاب النفوذ، ويقوم بتجسيد دوره الفنان أحمد عز.

الجريمة يشهد التعاون الثاني بين أبطال الفيلم

- فيلم «الجريمة» العمل الفني الثاني الذي يجمع بين أحمد عز، وماجد الكدواني، ومنة شلبي، بعد فيلم «شباب تيك أواي» الذي عُرض عام 2004.

- يعد التعاون الثاني الذي يجمع بين منة شلبي والمخرج شريف عرفة بعد فيلم «الإنس والجنس» للفنان محمد هنيدي، والتعاون الثاني بين شريف عرفة وأحمد عز بعد فيلم الممر.

- أظهر البرومو الخاص بالفيلم أنه يغلب عليه طابع التشويق والإثارة، حيث ظهر الفنان الفنان أحمد عز وهو يلقي فتاة في البحر.

آخر أعمال أحمد عز

يذكر أن آخر أعمال أحمد عز فيلم «العارف»، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في السينمات، حيث حصد الذى حصد 63 مليون جنيه، وشاركه في بطولته أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وغيرهم من الفنانين، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.