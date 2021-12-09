التعاون الثاني بين ثلاثية أحمد عز ومنة شلبي والكدواني بـ فيلم الجريمة

طرح منذ قليل، البرومو الرسمي لـ فيلم الجريمة، بطولة النجم أحمد عز، والفنانة منة شلبي، والفنان ماجد الكدواني، إذ يعد هو التعاون الثاني بينهم، وذلك بعد مشاركتهم معا في فيلم «شباب تيك أواي» عام 2004، ومن المقرر إطلاقه يوم 22 ديسمبرالحالي في دور السينما المصرية والوطن العربي.

التعاون الثاني لـ الثلاثي المتميز في فيلم الجريمة

استطاع الثلاثي أن يحققوا نجاحا هائلا خلال مسيرتهم الفنية، وتميزهم بين أبناء جيلهم، لذا يتوقع الجمهور أنه سيكون هناك عمل احترافي، بظهورهم للمرة الثانية بـ فيلم الجريمة.

فيلم الجريمة من إخراج وتأليف شريف عرفة، ويعد التعاون الثاني على التوالي بينه وبين منة شلبي، إذ كان الأول في «الإنس والنمس» مع هنيدي، كما يعد التعاون الرابع له مع أحمد عز، إذ قدما الثنائي معًا من قبل: «شباب تيك أواي»، و«بدل فاقد» و«الممر».

تفاصيل فيلم الجريمة

تدور أحداث فيلم الجريمة، حول مجرم خطير هارب من مصحة نفسية، وتكتشف الجهات المعنية تورطه في عدة جرائم أخرى، متعلقة بـ شخصيات مهمة.

يقوم ببطولة فيلم "الجريمة" منة شلبي، أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة، رياض الخولي، حجاج عبد العظيم، محمد الشرنوبي، ناردين فرج، ميرنا نور الدين، وإخراج وتأليف شريف عرفة.

فيلم "الجريمة" يعد من أفلام البطولة الجماعية، إذ شارك العديد من عمالقة السينما والدراما به، كما يشارك ثلاثي ناجح مثل أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني، بجانب سيد رجب، الذي استطاع أن يحقق مكانة فنية مميزة له خلال الأعوام الأخيرة، بجانب مشاركة محمد جمعة، الذي سطع نجمه بالفترة الأخيرة خاصة بالأعمال الدرامية، فضلا عن مشاركة نخبة من نجوم الفن الذين تميزوا بأعمالهم بالآونة الأخيرة بالساحة.