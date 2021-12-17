نبيل عيسى يكشف عن برومو فيلم الجريمة وموعد إطلاقه بدور العرض

كشف الفنان نبيل عيسى، عن البرومو الترويجي لدوره بـ فيلم الجريمة، مؤكدًا أن موعد إطلاقه بدور السينما المصرية، في الـ 29 من ديسمبر الحالي، ويشارك بالبطولة الفنان أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني، فضلًا عن مشاركة العديد من نجوم السينما والفن، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

شارك الفنان نبيل عيسى، منشورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلنًا عن موعد إطلاق الفيلم، والبرومو الترويجي الخاص به في فيلم «الجريمة».

يشار إلى أن الشركة المنتجة، طرحت البرومو الرسمي لـ فيلم الجريمة منذ أسبوع، فضلًا عن نشر الفنانة منة شلبي، المقطع الترويجي للفيلم، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وانهالت التهنئات والمباركات لمنة وفريق العمل.

من جانبهم قدّم العديد من نجوم الفن التهنئات، إذ جاء أول تعليق من كريم عبدالعزيز: «مبروك يا منوشة.. إن شاء الله تكسروا الدنيا»، كما علقت ريهام عبد الغفور: «تحفة ماشاء الله.. بالتوفيق يا حبيبة قلبي»، وشاركتهم نور قدري، بقولها: «ايه الحلاوة دي».

الجدير بالذكر أن الفنان نبيل عيسى، ومنة شلبي، وأحمد عز، تعاونوا من قبل في فيلم «شباب تيك أواي»، بينما تعاون الثنائي منة شلبي، وأحمد عز في «شباب تيك أواي» عام 2004، وفيلم «بدل فاقد».

تفاصيل فيلم الجريمة

فيلم الجريمة من بطولة الفنان أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني، ونخبة من كبار نجوم الفن، أبرزهم سيد رجب، ورياض الخولي، و مشاركة مميزة من نبيل عيسى، وأيضًا الفنان محمد جمعة، وحجاج عبد العظيم، وهو من إخراج وتأليف شريف عرفة.

وتدور أحداث فيلم الجريمة، حول صراع مع العصابات الإجرامية مع مجرم خطير هارب من مصحة نفسية، وتكتشف الجهات المعنية تورطه في عدة جرائم أخرى، متعلقة بشخصيات مهمة.

وبين آخر الأعمال السينمائية التي شارك فيها الفنان نبيل عيسى، «قصر النيل»، و«الحرملك» الجزء الأول و الثاني، و«لما كنا صغيرين»، إضافة إلى مشاركته بحكايات «نصيبي وقسمتك».