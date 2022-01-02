الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت، اليوم، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفير لبلاده بالقاهرة.

السيسي: نقدر الدور الحكيم لأمير الكويت في قيادة شعبه للتقدم والازدهار

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب عن التقدير للجهود الحثيثة للسفير «الذويخ» في دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية، وطالب بنقل تحياته لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مشددا على تقديره للدور الحكيم لأمير الكويت في قيادة الكويت وشعبها الشقيق نحو التقدم والازدهار، وحرصه على تطوير التعاون وتعزيز العلاقات مع مصر، ورعايته للجالية المصرية في الكويت.

كما أكد الرئيس دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت في مواجهة التحديات الإقليمية، وذلك في إطار محددات السياسة المصرية الثابتة لصون أمن الخليج.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن السفير الكويتي أعرب عن عميق تقديره وتشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكداً اعتزازه بفترة عمله بالقاهرة، وما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والكويت من مراحل متقدمة من التعاون المشترك في إطار الروابط الأخوية الوطيدة، ومعبراً عن شكره للمسؤولين المصريين لما وجده من تعاون ودعم، وكذلك للشعب المصري صاحب الحضارة العريقة على ما لاقاه من ترحاب وكرم ضيافة.

سفير الكويت يؤكد حرص بلاده لتعزيز التعاون لتلبية طموحات الشعبين

كما نقل السفير الكويتي للرئيس، تحيات الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً حرص الكويت قيادة وحكومة على تعزيز التعاون المشترك على نحو يلبى طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين الشقيقين، ويحقق مصالحهما المتبادلة في التقدم والازدهار والتنمية، وكذا يعزز من أواصر التضامن العربي المشترك في مواجهة مختلف القضايا والتحديات، خاصةً في ضوء ما تمثله مصر من محور رئيسي داعم للأمة العربية بأسرها، لا سيما تحت القيادة الحكيمة للرئيس، والتي تعد نموذجاً يحتذى به في الرؤية التنموية والنهضة الشاملة.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن اللقاء شهد استعراض مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن أبرز موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال التعليم في ظل التخصصات الحديثة التي تم إدراجها في سلسلة الجامعات الجديدة التي تم إنشاؤها في مصر، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر في مختلف المجالات، في ضوء الفرص الاستثمارية المتنوعة، لا سيما في مجال الزراعة من خلال المشروعات القومية الكبرى لاستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية.